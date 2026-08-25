گۋربانگۋلى بەردىمۇحامەدوۆ توقايەۆتى قۇرىلتاي سايلاۋىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى تۇرىكمەنستان حالك ماسلاحاتىنىڭ ءتوراعاسى گۋربانگۋلى بەردىمۇحامەدوۆپەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
گۋربانگۋلى بەردىمۇحامەدوۆ قاسىم-جومارت توقايەۆتى العاشقى ءبىر پالاتالى قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتاپ، بۇل ۋاقيعانىڭ ەلىمىز ءۇشىن تاريحي ءمانى زور ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنت تۇرىكمەن حالقىنىڭ ۇلت كوشباسشىسىنا جىلى لەبىزى جانە تۇرىكمەنستان بايقاۋشىلارىنىڭ سايلاۋ ۇدەرىسىنە بەلسەندى قاتىسقانى ءۇشىن العىس ايتتى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن گۋربانگۋلى بەردىمۇحامەدوۆ دوستىق ءارى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك رۋحىنداعى ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستىڭ دامۋ قارقىنىنا كوڭىل تولاتىنىن جەتكىزدى.
سونىمەن قاتار ساۋدا-ەكونوميكالىق، كولىك-لوگيستيكالىق، ەنەرگەتيكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى ىقپالداستىقتى كەڭەيتۋگە باسا ءمان بەرىلدى.
ايتا كەتەلىك پاشينيان توقايەۆتى قۇرىلتاي سايلاۋىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.