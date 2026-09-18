گەرمانيادا جاردەماقى الاتىن جاستاردىڭ اتا-اناسىمەن تۇرۋى تالاپ ەتىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - تيۋرينگياداعى نوردحاۋزەن اۋدانىنىڭ باسشىسى، سوتسيال-دەموكراتيالىق پارتيانىڭ وكىلى ماتتياس يەندريكە 25 جاسقا تولماعان بازالىق جاردەماقى الۋشىلارعا اتا-اناسىمەن بىرگە تۇرۋعا مۇمكىندىك بولسا، بولەك باسپانا اقىسىن مەملەكەت وتەمەۋى كەرەك دەگەن ۇسىنىس ايتتى. بۇل تۋرالى Kazinform Bild باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
-جاردەماقى الاتىن جاستار اتا-اناسىمەن بىرگە تۇرا السا دا، جەكە پاتەر جالداپ جاتادى. ال ونىڭ اقىسىن ءبىز تولەۋىمىز كەرەك. بۇلاي بولماۋعا ءتيىس، — دەدى ول Münchner Merkur باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
يەندريكەنىڭ ۇسىنىسى ءوز بالالارى جوق 25 جاسقا دەيىنگى جاستارعا قاتىستى بولماق. الايدا وتباسىندا جانجال بولىپ، اتا-اناسىمەن بىرگە تۇرۋ مۇمكىن بولماعان جاعدايدا، بۇل تالاپتان بوساتۋعا بولادى. دەگەنمەن مۇنداي كەزدە دە مەملەكەت جەكە پاتەردىڭ اقىسىن ەمەس، جاتاقحانا سياقتى ارزانىراق باسپانا تۇرلەرىن تولەۋى كەرەك دەگەن ۇسىنىس ايتىلدى.
سونداي-اق ول كۇماندى جاعدايلاردا جۇمىسپەن قامتۋ ورتالىقتارىنا جاردەماقى الۋشىلارمەن تەك كادىمگى پوشتا ارقىلى بايلانىسۋعا رۇقسات بەرۋدى ۇسىنىپ وتىر. ونىڭ پىكىرىنشە، بۇل ادامداردىڭ جالعان مەكەنجاي كورسەتۋ جاعدايلارىن انىقتاۋعا كومەكتەسەدى.
يەندريكە مەملەكەت جاردەماقى الاتىن جاستاردى ءبىلىم الۋعا نەمەسە جۇمىسقا تەزىرەك قايتارۋى كەرەك دەپ سانايدى.
- ءبارى وزدىگىنەن رەتتەلىپ كەتەدى دەپ ويلاۋ — قاتە. بۇل جاستا مۇنداي جاعداي جاس ادامنىڭ قالىپتاسۋىنا قاتتى اسەر ەتەدى. سونىڭ سالدارىنان ول مەملەكەت قارجىسىنا ۇنەمى ءومىر سۇرەتىن ادامعا اينالۋى مۇمكىن، — دەدى ول.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن گەرمانيا ەۋروپالىق وداق ەلدەرى اراسىندا جەكە باسپاناسى بار تۇرعىنداردىڭ ۇلەسى بويىنشا سوڭعى ورىندا تۇرعانىن جازعانبىز. ءۇي شارۋاشىلىقتارىنىڭ نەبارى 43,5 پايىزى ءوز ۇيىندە نەمەسە پاتەرىندە تۇرادى.