KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    گەرمانيادا اپتاپ ىستىقتان 12 مىڭنان استام ادام قايتىس بولدى

    استانا. KAZINFORM - گەرمانيادا بيىلعى اپتاپ ىستىق شامامەن 12500 ادامنىڭ مەزگىلسىز ولىمىنە سەبەپ بولدى.

    Более 12 тысяч человек умерли в Германии из-за последствий жары
    Фото: Anadolu

    روبەرت كوح ينستيتۋتىنىڭ (RKI) ەسەبىنە سايكەس، اپتاپ ىستىق اسىرەسە ەگدە جاستاعى ادامدارعا قاتتى اسەر ەتكەن. ىستىقتان كوز جۇمعانداردىڭ باسىم بولىگى - 85 جاستان اسقان ادامدار. وسى جاس توبىندا شامامەن 6300 ءولىم تىركەلگەن.

    12500 ءولىمنىڭ شامامەن 9600- ءى ماۋسىم ايىنىڭ سوڭىنداعى ەرەكشە ىستىق كەزەڭگە تيەسىلى.

    2026 -جىلى ەڭ جوعارى تەمپەراتۋرا ماۋسىمنىڭ ەكىنشى جارتىسىندا تىركەلىپ، گەرمانيانىڭ كوپتەگەن وڭىرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى 40°C- قا دەيىن كوتەرىلدى.

    ىستىققا بايلانىستى ءولىم-ءجىتىمنىڭ ۇلتتىق ورتاشا كورسەتكىشى 100 مىڭ تۇرعىنعا شاققاندا 15 جاعدايدى قۇرادى.

    2026 -جىلعى ماۋسىم مەن شىلدە ايلارىندا باتىس ەۋروپادا اۋا تەمپەراتۋراسى رەكوردتىق دەڭگەيگە كوتەرىلىپ، ورتاشا تەمپەراتۋرا 21,62°C بولدى.

    بۇعان دەيىن وڭتۇستىك كورەيادا اپتاپ ىستىقتان 20-دان استام ادام قايتىس بولعانىن جازدىق.

    الەم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور