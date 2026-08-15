گەرمانيادا اپتاپ ىستىقتان 12 مىڭنان استام ادام قايتىس بولدى
استانا. KAZINFORM - گەرمانيادا بيىلعى اپتاپ ىستىق شامامەن 12500 ادامنىڭ مەزگىلسىز ولىمىنە سەبەپ بولدى.
روبەرت كوح ينستيتۋتىنىڭ (RKI) ەسەبىنە سايكەس، اپتاپ ىستىق اسىرەسە ەگدە جاستاعى ادامدارعا قاتتى اسەر ەتكەن. ىستىقتان كوز جۇمعانداردىڭ باسىم بولىگى - 85 جاستان اسقان ادامدار. وسى جاس توبىندا شامامەن 6300 ءولىم تىركەلگەن.
12500 ءولىمنىڭ شامامەن 9600- ءى ماۋسىم ايىنىڭ سوڭىنداعى ەرەكشە ىستىق كەزەڭگە تيەسىلى.
2026 -جىلى ەڭ جوعارى تەمپەراتۋرا ماۋسىمنىڭ ەكىنشى جارتىسىندا تىركەلىپ، گەرمانيانىڭ كوپتەگەن وڭىرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى 40°C- قا دەيىن كوتەرىلدى.
ىستىققا بايلانىستى ءولىم-ءجىتىمنىڭ ۇلتتىق ورتاشا كورسەتكىشى 100 مىڭ تۇرعىنعا شاققاندا 15 جاعدايدى قۇرادى.
2026 -جىلعى ماۋسىم مەن شىلدە ايلارىندا باتىس ەۋروپادا اۋا تەمپەراتۋراسى رەكوردتىق دەڭگەيگە كوتەرىلىپ، ورتاشا تەمپەراتۋرا 21,62°C بولدى.
بۇعان دەيىن وڭتۇستىك كورەيادا اپتاپ ىستىقتان 20-دان استام ادام قايتىس بولعانىن جازدىق.