گەرمانيا ەۋروپا ءۇشىن اتقىش ۇشاق جاسايدى
استانا. قازاقپارات - گەرمانيا التىنشى بۋىننىڭ ەۋروپالىق اتقىش ۇشاعىن جاسايدى. وسى ماقساتتا نەمىستىڭ 8 قورعانىس كاسىپورنى بىرىگىپ، Team Gen 6 اتتى ونەركاسىپتىك اليانس قۇرعان.
La Tribune باسىلىمىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، «كارى قۇرلىق» ورتاقتاسىپ، وسىمەن ەكىنشى رەت جاڭا ۇلگىدەگى سوعىس ۇشاعىن جاساۋعا تالپىنىپ وتىر. بۇعان دەيىن 2017 -جىلى گەرمانيا، فرانسيا جانە يسپانيا بىرلەسكەن جوبا بويىنشا جۇمىس باستاعان. ءبىراق تاراپتار ءتىل تابىسا الماي، بۇل ءىس اياقسىز قالدى. ەندى جاڭا وداق ۇرىس قيمىلدارىن جۇرگىزۋگە ارنالعان وزىق اۋە كەشەندەرىنە دەگەن سۇرانىستى قاناعاتتاندىرۋعا بارىن سالماق.
24.kz