گەرمانيا كومپانياسى قازاقستاننىڭ كومىر جوبالارىنا قاتىسۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى سانجار جاركەشوۆ گەرمانيا فەدەراتيۆتىك رەسپۋبليكاسىنىڭ ەكونوميكا جانە ەنەرگەتيكا فەدەرالدىق مينيسترلىگىنىڭ ستاتس-حاتشىسى شتەفان رۋنحوففپەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار قازاقستان مەن گەرمانيا اراسىنداعى ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ قازىرگى جاعدايى مەن دامۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلاپ، جاھاندىق ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىكتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى جانە الەمدىك نارىقتاردى ەنەرگيا رەسۋرستارىمەن تۇراقتى قامتاماسىز ەتۋ جونىندە پىكىر الماستى.
مۇناي سالاسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
تاراپتار قازاقستان مۇنايىن گەرمانياعا جەتكىزۋ بويىنشا ىنتىماقتاستىقتىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن ونى ودان ءارى دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارىن قاراستىرىپ، ەنەرگەتيكالىق ارىپتەستىكتىڭ سەنىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
كومىر سالاسى بويىنشا گەرمانيا بيزنەسىنىڭ وكىلدەرى Koch Solutions كومپانياسىنىڭ تەحنولوگيالىق شەشىمدەر مەن جابدىقتاردى جەتكىزۋ ارقىلى قازاقستاننىڭ كومىر كاسىپورىندارىنداعى جوبالارعا قاتىسۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىرعانىن حابارلادى.
قازاقستان تاراپى ءتيىستى ۇسىنىستاردى قاراستىرۋعا دايىن ەكەنىن راستاپ، كومىر ونەركاسىبى مەن كومىر حيمياسى سالاسىنا زاماناۋي تەحنولوگيالاردى تارتۋعا مۇددەلى ەكەنىن جەتكىزدى. «جاسىل» سۋتەگى جوبالارى بويىنشا تاراپتار ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا ءوزارا قىزىعۋشىلىقتارىن راستادى.
قازاقستان تاراپى جوبانى ىسكە اسىرۋعا دايىن ەكەنىن جانە ونى دامىتۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى العىشارتتاردىڭ بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا جانە كونسترۋكتيۆتى ديالوگتى دامىتۋعا ءوزارا مۇددەلىلىكتەرىن راستادى.
وسىعان دەيىن گەرمانيانىڭ قازاقستان ەكونوميكاسىنا ينۆەستيتسياسى 28,5 پايىزعا وسكەنى تۋرالى جازدىق.