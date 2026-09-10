KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    گەرمانيا كانسلەرى مەرتس ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەسۋدى كەيىنگە قالدىردى

    استانا. KAZINFORM - گەرمانيا كانسلەرى فريدريح مەرتس ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن بۇگىنگە جوسپارلانعان تەلەفون ارقىلى سويلەسۋىن كەيىنگە قالدىردى. بۇل تۋرالى انادولۋ اگەنتتىگى جازدى.

    Германия канцлері Фридрих Мерц
    Фото: Анадолу

    گەرمانيا ۇكىمەتىنىڭ وكىلى شتەفان كورنەليۋس بەرليندە جۋرناليستەرگە كانسلەردىڭ بۇگىنگى جۇمىس كەستەسىندە ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەسۋ جوسپارلانعانىن ايتتى.

    - كانسلەر بۇگىن پرەزيدەنت ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەسۋدى جوسپارلاعان ەدى. گەرمانيا تاراپى بۇل اڭگىمەنى كەيىنگە قالدىردى. جاڭا كۇن ازىرگە بەلگىلەنگەن جوق، - دەدى كورنەليۋس.

    ونىڭ ايتۋىنشا، تەلەفون ارقىلى سويلەسۋ 2001 -جىلعى 11-قىركۇيەكتەگى تەررورلىق شابۋىلداردىڭ 25 جىلدىعىنا بايلانىستى جوسپارلانعان.

    جۋرناليستەردىڭ بىرنەشە رەت قويعان ساۋالىنا قاراماستان، كورنەليۋس اڭگىمەنىڭ كەيىنگە قالدىرىلۋ سەبەبىن اشىپ ايتپادى.

    سونىمەن قاتار نەمىس ب ا ق- تارى مەرتستىڭ مۇنداي شەشىمىنە ترامپتىڭ «گەرمانيا ءۇشىن بالاما» پارتياسى (ا د گ) ساكسونيا-انحالت فەدەرالدى جەرىندەگى سايلاۋدا جەڭىسكە جەتكەننەن كەيىن الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالاعان جازباسى سەبەپ بولۋى مۇمكىن دەپ بولجام جاسادى.

    بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ا د گ- نىڭ ساكسونيا-انحالتتاعى سايلاۋداعى ناتيجەسىن «وتە ۇلكەن جەتىستىك» دەپ اتاعان.

    الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازباسىندا ترامپ 6 -قىركۇيەكتە وتكەن سايلاۋداعى ا د گ ناتيجەسىن جوعارى باعالاپ، پارتيانىڭ قولداۋى ارتىپ كەلە جاتقانىن ايتتى. سونداي-اق گەرمانيا جۇرگىزىلىپ جاتقان كوشى-قون ساياساتىنا «ەندى توزۋگە نيەتتى ەمەس» ەكەنىن اتاپ وتكەن ەدى.

    ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن گەرمانيادا مىڭداعان ادام دەموكراتيانى قولداۋ اكسياسىنا قاتىسقانىن جازدىق.

    الەم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور