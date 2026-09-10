گەرمانيا كانسلەرى مەرتس ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەسۋدى كەيىنگە قالدىردى
استانا. KAZINFORM - گەرمانيا كانسلەرى فريدريح مەرتس ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن بۇگىنگە جوسپارلانعان تەلەفون ارقىلى سويلەسۋىن كەيىنگە قالدىردى. بۇل تۋرالى انادولۋ اگەنتتىگى جازدى.
گەرمانيا ۇكىمەتىنىڭ وكىلى شتەفان كورنەليۋس بەرليندە جۋرناليستەرگە كانسلەردىڭ بۇگىنگى جۇمىس كەستەسىندە ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەسۋ جوسپارلانعانىن ايتتى.
- كانسلەر بۇگىن پرەزيدەنت ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەسۋدى جوسپارلاعان ەدى. گەرمانيا تاراپى بۇل اڭگىمەنى كەيىنگە قالدىردى. جاڭا كۇن ازىرگە بەلگىلەنگەن جوق، - دەدى كورنەليۋس.
ونىڭ ايتۋىنشا، تەلەفون ارقىلى سويلەسۋ 2001 -جىلعى 11-قىركۇيەكتەگى تەررورلىق شابۋىلداردىڭ 25 جىلدىعىنا بايلانىستى جوسپارلانعان.
جۋرناليستەردىڭ بىرنەشە رەت قويعان ساۋالىنا قاراماستان، كورنەليۋس اڭگىمەنىڭ كەيىنگە قالدىرىلۋ سەبەبىن اشىپ ايتپادى.
سونىمەن قاتار نەمىس ب ا ق- تارى مەرتستىڭ مۇنداي شەشىمىنە ترامپتىڭ «گەرمانيا ءۇشىن بالاما» پارتياسى (ا د گ) ساكسونيا-انحالت فەدەرالدى جەرىندەگى سايلاۋدا جەڭىسكە جەتكەننەن كەيىن الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالاعان جازباسى سەبەپ بولۋى مۇمكىن دەپ بولجام جاسادى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ا د گ- نىڭ ساكسونيا-انحالتتاعى سايلاۋداعى ناتيجەسىن «وتە ۇلكەن جەتىستىك» دەپ اتاعان.
الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازباسىندا ترامپ 6 -قىركۇيەكتە وتكەن سايلاۋداعى ا د گ ناتيجەسىن جوعارى باعالاپ، پارتيانىڭ قولداۋى ارتىپ كەلە جاتقانىن ايتتى. سونداي-اق گەرمانيا جۇرگىزىلىپ جاتقان كوشى-قون ساياساتىنا «ەندى توزۋگە نيەتتى ەمەس» ەكەنىن اتاپ وتكەن ەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن گەرمانيادا مىڭداعان ادام دەموكراتيانى قولداۋ اكسياسىنا قاتىسقانىن جازدىق.