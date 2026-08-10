گرانتقا ىلىگە الماعان تالاپكەرلەرگە قانداي مۇمكىندىك بار
استانا. KAZINFORM - بيىل گرانت كونكۋرسىنا قاتىسىپ، مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتىنا يە بولا الماعان تالاپكەرلەر ءۇشىن بىرنەشە بالاما مۇمكىندىك قاراستىرىلعان.
بۇل تۋرالى جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى جاننا ەسەنبايەۆا Jibek Joly تەلەارناسىنداعى باعدارلامادا ايتتى.
جاننا ەسەنبايەۆانىڭ ايتۋىنشا، نەگىزگى گرانت كونكۋرسىنىڭ اياقتالۋى تالاپكەرلەر ءۇشىن ءبىلىم الۋدىڭ باسقا مۇمكىندىكتەرى جوق دەگەندى بىلدىرمەيدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بىرىنشىدەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار بولەتىن ءبىلىم گرانتتارى بار. بيىل اكىمدىكتەر تاراپىنان 2 مىڭنان استام گرانت قاراستىرىلعان.
- اكىمدىك گرانتتارى تۋرالى اقپاراتتى تالاپكەرلەر ءوز وڭىرىندەگى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قابىلداۋ كوميسسيالارىنان نەمەسە ءبىلىم باسقارمالارىنان الا الادى. ەڭ باستىسى قۇجات قابىلداۋ مەرزىمىن وتكىزىپ الماۋ. كەيبىر اكىمدىكتەر 10-12 -تامىز ارالىعىندا قۇجات قابىلداپ جاتىر، ەندى ءبىرقاتارى 15 -تامىزعا دەيىن قابىلدايدى، - دەدى جاننا ەسەنبايەۆا.
ەكىنشىسى ول «قازاقستان حالقىنا» قورىنىڭ ءبىلىم گرانتتارى. بيىل قور تاراپىنان 350 گرانت بولىنگەن. گرانتقا قويىلاتىن نەگىزگى تالاپتار قوردىڭ رەسمي سايتىندا جاريالانعان. سونىمەن قاتار جوعارى وقۋ ورىندارى ۇسىناتىن رەكتورلىق گرانتتار بار.
- جوعارى وقۋ ورىندارى ءوز تالاپتارىنا سايكەس ءبىلىم گرانتتارىن قاراستىرادى. كوبىنە «التىن بەلگى» يەگەرلەرىنە، جەتىم بالالارعا، وليمپيادا جۇلدەگەرلەرىنە جانە الەۋمەتتىك وسال توپتاعى تالاپكەرلەرگە گرانتتار بەرىلەدى. 100 جانە 50 پايىزدىق جەڭىلدىكتەر سياقتى مۇمكىندىكتەر بار. بۇل تۋرالى تالاپكەرلەر وزدەرى تاڭداعان جوعارى وقۋ ورنىنىڭ قابىلداۋ كوميسسياسىنا حابارلاسا الادى. قازىر قابىلداۋ كوميسسيالارى جۇمىس ىستەپ جاتىر، - دەدى كوميتەت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
ءتورتىنشى مۇمكىندىك - جۇمىس بەرۋشىلەر تاراپىنان بولىنەتىن گرانتتار. مىسالى، جىل سايىن «KazEnergy» كومپانياسى وقۋ اقىسىن تولىق وتەيتىن ءبىلىم گرانتتارىن ۇسىنادى. بۇدان بولەك مينيسترلىك باس تارتىلعان مەملەكەتتىك گرانتتاردى قايتا ءبولۋدى جوسپارلاپ وتىر.
- كەيبىر تالاپكەرلەر ءارتۇرلى سەبەپتەرگە بايلانىستى وزدەرىنە بەرىلگەن گرانتتان باس تارتىپ جاتادى. وسىنداي جاعدايدا بوساپ قالعان گرانتتاردى قىركۇيەك ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن قايتا تاعايىندايتىن بولامىز. ول ءۇشىن قۇجات تاپسىرۋدىڭ قاجەتى جوق. گرانتتار كونكۋرس تىزىمىندە كەلەسى تۇرعان تالاپكەرلەرگە بەرىلەدى، - دەدى جاننا ەسەنبايەۆا.
ايتا كەتەيىك، ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى 2026-2027 وقۋ جىلىنا ارنالعان مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىنىڭ يەگەرلەرى ءتىزىمىن جاريالادى. بيىل 75 مىڭنان استام تالاپكەر ەلىمىزدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا تەگىن ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى.