گرانتقا قۇجات قابىلداۋ 13-شىلدەدە باستالادى: نە ءبىلۋ كەرەك؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 13-شىلدەدەن باستاپ ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن تاعايىنداۋ كونكۋرسىنا قاتىسۋعا ءوتىنىم قابىلداۋ باستالادى. قۇجاتتاردى eGov.kz پورتالى جانە eGov Mobile موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى ونلاين تاپسىرۋعا بولادى.
بيىلعى جاڭاشىلدىق
«ۇلتتىق اقپاراتتىق تەحنولوگيالار» ا ق مالىمەتىنشە، ءوتىنىم قابىلداۋ 13-شىلدە كۇنى ساعات 09:00 دە باستالىپ، 20-شىلدە كۇنى ساعات 18:00 دە اياقتالادى.
بيىل قىزمەتكە ءبىرقاتار وزگەرىس ەنگىزىلدى. ەندى جۇيە تالاپكەرگە كونكۋرستان تىس مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتى بەرىلگەن-بەرىلمەگەنىن اۆتوماتتى تۇردە تەكسەرەدى. تەكسەرۋ ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ دەرەكتەرى نەگىزىندە جۇرگىزىلەدى.
ەگەر تالاپكەرگە گرانت كونكۋرستان تىس نەگىزدە بەرىلگەن بولسا، جۇيە ءوتىنىم بەرۋ كەزىندە بۇل تۋرالى اۆتوماتتى تۇردە حابارلايدى. مۇنداي جاعدايدا eGov.kz نەمەسە eGov Mobile ارقىلى قايتا ءوتىنىم بەرۋدىڭ قاجەتى جوق.
ال قالعان تالاپكەرلەر ءوتىنىمدى جالپى تارتىپپەن تاپسىرادى.
ەگەر تالاپكەر جەڭىلدىك ساناتىنا جاتاتىن بولسا، ءتيىستى مارتەبە ءوتىنىم بەرۋ كەزىندە كورسەتىلىپ، جۇيە ونى اۆتوماتتى تۇردە راستايدى.
ءوتىنىمدى قالاي بەرۋگە بولادى؟
eGov.kz پورتالىندا ءوتىنىم بەرۋعا ارنالعان نۇسقاۋلىق:
پورتالعا اۆتوريزاتسيادان ءوتۋ؛
«ازاماتتارعا» - «ءبىلىم» - «جوعارى ءبىلىم» بولىمىنە كىرۋ؛
«ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن تاعايىنداۋ، سونداي-اق جوعارى جانە (نەمەسە) جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا ءبىلىم الۋشىلارعا الەۋمەتتىك قولداۋ كورسەتۋ» قىزمەتىن تاڭداۋ؛
«قىزمەتكە ونلاين تاپسىرىس بەرۋ» باتىرماسىن باسۋ؛
قاجەتتى مالىمەتتەردى تولتىرىپ، ءوتىنىمدى قولجەتىمدى تاسىلدەردىڭ بىرىمەن قول قويۋ قاجەت.
ءوتىنىمنىڭ مارتەبەسىن جەكە كابينەت ارقىلى باقىلاۋعا بولادى. وڭدەۋ ناتيجەسى «قىزمەتتەردى الۋ تاريحى» بولىمىندە كورسەتىلەدى. eGov Mobile قوسىمشاسىندا دا ءوتىنىم ءدال وسى تارتىپپەن بەرىلەدى.
ەلەكتروندى كەزەك قالاي جۇمىس ىستەيدى؟
ءوتىنىم قابىلداۋ كەزەڭىندە پورتالعا جۇكتەمە جوعارى بولعان جاعدايدا eGov.kz پايدالانۋشىلاردى ەلەكتروندى كەزەك ارقىلى قابىلدايدى. پايدالانۋشى كەزەگى كەلگەن كەزدە جۇيە قىزمەتكە اۆتوماتتى تۇردە قول جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
كەزەكتى قولمەن باقىلاماۋ ءۇشىن «كەزەگىم جاقىنداعاندا SMS ارقىلى حابارلاۋ» بەلگىسىن قويۋعا بولادى.
بۇل جاعدايدا 1414 نومىرىنەن موبيلدى ازاماتتار بازاسىندا تىركەلگەن تەلەفونعا SMS- حابارلاما كەلەدى. ەگەر تەلەفون ءنومىرى بازادا تىركەلمەگەن بولسا، ونى قولمەن ەنگىزۋگە بولادى. كۇتۋ بارىسىندا براۋزەردەگى بەتتى جاپپاۋ نەمەسە جاڭارتپاۋ ۇسىنىلادى. ايتپەسە، پايدالانۋشى كەزەكتەگى ورنىن جوعالتادى.
ناتيجەلەر قاشان جاريالانادى؟
ءوتىنىم تاپسىرىلعاننان كەيىن تالاپكەردىڭ جەكە كابينەتىنە ءبىلىم بەرۋ گرانتى كونكۋرسىنا قاتىساتىنى تۋرالى ەلەكتروندى انىقتاما جىبەرىلەدى.
كونكۋرس قورىتىندىسى بويىنشا ءبىلىم گرانتى تاعايىندالعان جاعدايدا ەلەكتروندى سەرتيفيكات 10 تامىزدان كەشىكتىرىلمەي eGov.kz پورتالىنداعى جەكە كابينەتتە قولجەتىمدى بولادى. ەگەر گرانت تاعايىندالماسا، تالاپكەردىڭ جەكە كابينەتىنە باس تارتۋ تۋرالى حابارلاما جولدانادى.
بۇل قىزمەت جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتتەر كوميتەتى، «ۇلتتىق اقپاراتتىق تەحنولوگيالار» ا ق جانە ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ قاتىسۋىمەن ىسكە اسىرىلعان.
بۇعان دەيىن ءبىز ءبىلىم گرانتىن جەڭۋ ءۇشىن قانداي قۇجاتتار قاجەت ەكەنى تۋرالى جازعان ەدىك.