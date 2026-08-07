گرانت يەگەرلەرىنىڭ جەلىدە قۋانىش پەن شاتتىققا تولى بەينەجازبالارى تارادى
الماتى. KAZINFORM - قۋانىش پەن كوز جاس، ايقاي مەن شاتتىق - بۇگىن قازاقستاندىقتاردىڭ جەلىلەرى ءدال وسىنداي بەينەجازبالارعا تولى.
بۇگىن، 7-تامىز كۇنى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى 2026-2027 وقۋ جىلىنا ارنالعان مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىنىڭ يەگەرلەرى ءتىزىمىن جاريالادى. بيىل 75 مىڭنان استام تالاپكەر ەلىمىزدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا تەگىن ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى.
بۇل كۇن كونكۋرس ناتيجەلەرىن تاعاتسىزدانا كۇتكەن مىڭداعان قازاقستاندىق تۇلەك ءۇشىن ەڭ ماڭىزدى ءارى ۋايىمعا تولى ساتتەردىڭ بىرىنە اينالدى.
گرانت ءتىزىمى جاريالانعان سوڭ، الەۋمەتتىك جەلىلەردە اسەرلى بەينەجازبالار كوبەيىپ كەتتى. تالاپكەرلەر كونكۋرس ناتيجەسىمەن تانىسقان ساتتەرىن كامەراعا ءتۇسىرىپ، شىنايى ەموسيالارىمەن عالامتوردا ءبولىسىپ جاتىر. بۇل - بىرنەشە جىلدان بەرى تالاپكەرلەر اراسىندا قالىپتاستان ترەند.
كوپتەگەن وتباسىلار ءۇشىن بۇل كۇن شىنايى مەرەكەگە اينالدى.
كادرلاردان تۇلەكتەردىڭ قۋانىشتان كوز جاسىنا ەرىك بەرگەنىن، ال ولارمەن بىرگە اتا-انالارىنىڭ جانە دوستارىنىڭ قۋانعانىن كورۋگە بولادى.
كەيبىرى سەنبەي، ناتيجەنى بىرنەشە رەت قايتالاپ وقىسا، ەندى ءبىرى بىردەن تۋعان-تۋىستارىنا قوڭىراۋ شالىپ، قۋانىشتى جاڭالىقپەن ءبولىستى.
جەلى قولدانۋشىلارى دا ءومىردىڭ جاڭا كەزەڭىنە قادام باسقان جاستارعا تابىس تىلەپ، قۇتتىقتاۋ جازىپ جاتىر.
مۇنداي بەينەروليكتەردى ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك تا جاريالاپ، مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتىنىڭ يەگەرلەرىن جوعارى وقۋ ورىندارىنا تۇسۋىمەن قۇتتىقتادى.
- مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتىنىڭ يەگەرلەرىن جەتىستىكتەرىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىز! بۇل - تالاپكەرلەردىڭ تاباندى ەڭبەگى مەن بىلىمگە دەگەن ۇمتىلىسىنىڭ جەمىسى. ايتۋلى ءساتتىڭ قۋانىشىن بىرگە ءبولىسىپ، جارقىن بولاشاققا نىق قادام باسۋلارىنا تىلەكتەسپىز! - دەپ جازدى ساياسات نۇربەك.
گرانت جەڭىپ العان تۇلەكتەر ءۇشىن كەلەسى كەزەڭ - تاڭداعان ج و و- عا قۇجات تاپسىرۋ. قازاقستاننىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا قۇجاتتاردى قابىلداۋ 2026 -جىلدىڭ 25 -تامىزىنا دەيىن جالعاسادى.
ەسكە سالايىق، 2026-2027 وقۋ جىلىندا قاي سالاعا گرانت كوپ بولىنگەنىن جازعانبىز.
اۆتورلار
دوسبول اتاجان