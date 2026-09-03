مۇرات مۇحانوۆ توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - مۇرات سەيتمولدا ۇلى مۇحانوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن مۇرات سەيتمولدا ۇلى مۇحانوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مۇرات سەيتمولدا ۇلى 1985-جىلى ماڭعىستاۋ وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. ق ر ت ج م كوكشەتاۋ تەحنيكالىق ينستيتۋتىن، رف ازاماتتىق قورعانىس ىستەرى مينيسترلىگى سانكت-پەتەربۋرگ مەملەكەتتىك ورتكە قارسى قىزمەت ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.
ەڭبەك جولىن 2006-جىلى ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار سالاسىنداعى مەملەكەتتىك باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ باسقارماسىنىڭ نورماتيۆتىك-تەحنيكالىق بولىمىندە باس مامان بولىپ باستادى.
2006-جىلدان 2014 -جىلعا دەيىن ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى قۇرىلىمىندا ءتۇرلى لاۋازىمداردا جۇمىس ىستەدى.
2014-2017 -جىلدارى - ماڭعىستاۋ وبلىسى ت ج د ءورت قاۋىپسىزدىگى سالاسىنداعى باقىلاۋ جانە پروفيلاكتيكالىق قىزمەت ءبولىمىنىڭ باستىعى، ءورت قاۋىپسىزدىگى سالاسىنداعى باقىلاۋ جانە پروفيلاكتيكالىق قىزمەت باسقارماسىنىڭ باستىعى.
2017-2020 -جىلدارى - ماڭعىستاۋ وبلىسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى.
2020-2023 -جىلدارى - ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى.
2023-2024 -جىلدارى – ق ر ت ج م ورتكە قارسى قىزمەت كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى.
2024-جىلدىڭ ءساۋىر ايىنان باستاپ قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن ق ر ت ج م ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى بولىپ قىزمەت اتقاردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ەرجان سادەنوۆ ىشكى ىستەر ءمينيسترى لاۋازىمىنا قايتا تاعايىندالدى.
بۇگىن سونداي-اق داۋرەن قوسانوۆ قورعانىس ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
ال عالىمجان قويشىبايەۆ پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇكىمەت اپپاراتىنىڭ باسشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
ارتىنشا نۇرلىبەك نالىبايەۆ پرەمەر- ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى بولاتىنى بەلگىلى بولدى.