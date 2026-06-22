فرانسيانىڭ 49 ايماعىندا اپتاپ ىستىققا بايلانىستى ەڭ جوعارى قاۋىپ دەڭگەيى ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM- فرانسيا ەلىندە اپتاپ ىستىققا بايلانىستى 49 اكىمشىلىك ايماقتا، ونىڭ ىشىندە پاريج بەن يل-دە-فرانس وڭىرىندە اۋا رايىنا قاتىستى ەڭ جوعارى - قىزىل قاۋىپ دەڭگەيى جاريالاندى. بۇل تۋرالى تاسس حابارلادى.
Météo-France ۇلتتىق مەتەوقىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ەلدىڭ كەيبىر وڭىرلەرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى 42 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلۋى مۇمكىن.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي دەڭگەيدەگى ەسكەرتۋ فرانسيانىڭ وسىنشا كوپ ايماعىندا بۇرىن-سوڭدى قاتار جاريالانعان ەمەس.
سونىمەن قاتار 40 ايماقتا قىزعىلت سارى قاۋىپ دەڭگەيى، تاعى 7 ايماقتا سارى دەڭگەي ەنگىزىلدى. وسىلايشا فرانسيانىڭ ەۋروپالىق بولىگىنىڭ باسىم اۋماعى اپتاپ ىستىققا بايلانىستى ءتۇرلى دەڭگەيدەگى ەسكەرتۋ ايماعىنا كىرىپ وتىر.
بۇعان دەيىن فرانسيانىڭ ۇلتتىق ءبىلىم ءمينيسترى ەدۋار جەففرە جوعارى تەمپەراتۋراعا بايلانىستى 845 مەكتەپتىڭ جابىلاتىنىن مالىمدەگەن.
تاعى 1,8 مىڭ ءبىلىم بەرۋ مەكەمەسىندە ساباق كەستەسى وزگەرتىلەدى. وقۋشىلارعا تۇسكە دەيىن مەكتەپتەن شىعۋ ۇسىنىلادى.
- اپتاپ ىستىق كەلەسى اپتادا دا ساقتالۋى نەمەسە ءتىپتى كۇشەيۋى مۇمكىن، - دەپ حابارلادى سينوپتيكتەر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن فرانسيانىڭ 60 ايماعىندا قىزعىلت سارى قاۋىپ دەڭگەيى جاريالانىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 41 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلۋى مۇمكىن ەكەنى حابارلانعان ەدى.