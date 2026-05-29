فرانسيا ۇلتتىق جينالىسى «قارا كودەكستىڭ» كۇشىن جويۋدى ماقۇلدادى
استانا. KAZINFORM - فرانسيا ۇلتتىق جينالىسى بەيسەنبى كۇنى 1685-جىلى كورول XIV ليۋدوۆيك قول قويعان جانە فرانسيانىڭ بارلىق وتارلارىنداعى قۇلداردىڭ ءومىرىن رەتتەگەن «قارا كودەكستىڭ» (Code noir) كۇشىن جويۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن ماقۇلدادى، دەپ حابارلايدى Euronews.
فرانسيا قۇل يەلەنۋ اۋقىمى بويىنشا ەۋروپادا ۇلى بريتانيا مەن پورتۋگاليادان كەيىنگى ءۇشىنشى مەملەكەت بولعان.
- فرانسيا قۇلدىقتى 1794-جىلى فرانسۋز ريەۆوليۋتسياسى كەزىندە جويدى. الايدا 1802-جىلى ناپولەون بوناپارت ونى قايتا قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن گۆادەلۋپاعا اسكەر جىبەرۋگە بۇيرىق بەردى. كەيىن ەل قۇلدىقتى 1848-جىلى قايتادان جويدى،-دەپ جازدى باسىلىم.
2001-جىلى فرانسيا قۇلدىق پەن قۇل ساۋداسىن «ادامزاتقا قارسى قىلمىس» دەپ تانىدى (توبيرا زاڭى)
- دەگەنمەن XVII- XVIII عاسىرلاردا قابىلدانعان، وتارلارداعى قۇلعا اينالدىرىلعان ادامداردىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسىن بەلگىلەگەن جانە «قارا كودەكس» دەگەن اتاۋمەن بەلگىلى ءبىرقاتار كورولدىك جارلىقتاردىڭ كۇشى رەسمي تۇردە ەشقاشان جويىلعان جوق. بەيسەنبى كۇنى دەپۋتاتتار كورولدىك ەديكتەردىڭ كۇشىن جويۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن ماقۇلداعاننان كەيىن، قۇجاتتى ەندى سەنات قاراۋى ءتيىس. داۋىس بەرۋ كۇنى ازىرگە بەلگىلەنبەگەن. وسىدان كەيىن زاڭ تۇپكىلىكتى قابىلدانۋى مۇمكىن،-دەپ جازدى باسىلىم.
كەلەر جىلى پرەزيدەنتتىك ەكى مەرزىمىنىڭ اياقتالۋىنا بايلانىستى قىزمەتىنەن كەتەتىن فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرون وتكەن اپتادا اتالعان زاڭداردىڭ كۇشىن جويۋ باستاماسىن قولداعان ەدى.
