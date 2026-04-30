راقىمشىلىق جاريالاۋدا حالىقتىڭ ۇسىنىس-تىلەگى ەسكەرىلەدى – ق ر ءى ءى م
استانا. KAZINFORM - كەلەر اپتادا ەلىمىزدە جاريالاناتىن راقىمشىلىق تاسىلدەرى تۋرالى اقپارات كوپشىلىك نازارىنا ۇسىنىلادى. بۇل تۋرالى ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ ايتىپ بەردى.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، راقىمشىلىق جاريالاۋ جونىندە ارنايى جۇمىس توبى قۇرىلعان. ولار راقىمشىلىق قولدانۋدىڭ نەگىزگى تاسىلدەرىن ازىرلەدى جانە كەلەر اپتادا جاريالايدى.
- بارلىق ۇسىنىس پەن قوعامنىڭ سۇرانىسى وتە ماڭىزدى. قازىر جۇمىس توبى ولاردى جيناقتاپ جاتىر. ءبىز ۇسىنىس-تىلەكتەردى كۇتىپ قانا وتىرمايمىز، ينتەرنەت كەڭىستىگىن، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىن، سونىڭ ىشىندە الەۋمەتتىك جەلىلەردى دە باقىلاپ، مونيتورينگ جاسايمىز. بارلىق ۇسىنىس جينالىپ، جۇيەلەنىپ، راقىمشىلىقتى قولدانۋ مۇمكىندىگى تۇرعىسىنان مىندەتتى تۇردە زەردەلەنەدى. ناقتى مالىمەتتى كەلەسى اپتادا بەرەمىز. بۇل جۇمىستاردى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىمەن بىرلەسىپ، وسى سەسسيادا جۇرگىزەمىز، - دەدى س. ءادىلوۆ سەنات كۋلۋارىندا تىلشىلەرگە بەرگەن سۇحباتىندا.
تىلشىلەر اسىرەسە «زاكلادچيكتەر» مەن اۆتوكولىك جۇرگىزۋشىلەرىنە قاتىستى جازانى جەڭىلدەتۋ كوپ سۇرالاتىنىن ايتىپ، راقىمشىلىققا ىلىگە مە دەپ سۇرادى.
- وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، وتكەن جىلى ماڭىزدى وزگەرىستەر بولدى. بۇل اۋىر قىلمىس ساناتىنان اۋىر ساناتقا اۋىستىرىلدى جانە «زاكلادچيكتەر» مەن وندىرۋشىلەردىڭ جاۋاپكەرشىلىگى ءبولىندى. سوندىقتان ءبىز ينتەرنەتتەگى جاريالانىمداردى، ب ا ق پەن الەۋمەتتىك جەلىلەردى مۇقيات باقىلاپ وتىرمىز. مۇنىڭ ءبارى مىندەتتى تۇردە ەسكەرىلەدى. ايتايىن دەگەنىم، امنيستيامەن بىرنەشە مينيسترلىك پەن ۆەدومستۆو اينالىسىپ جاتىر. تەك اكىمشىلىك پروفيلاكتيكا سۋبەكتىلەرىنىڭ ءوزى 70 تەن اسادى. سوندىقتان ناتيجەسىن كۇتەيىك. بۇل - ۇلكەن ۇجىمدىق جۇمىس، - دەدى س. ءادىلوۆ.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت كونستيتۋتسيانى قابىلداۋعا ارنالعان سالتاناتتى جيىندا قىلمىستىق جانە اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق بويىنشا راقىمشىلىق جاسالاتىنىن ايتقان ەدى.
دەپۋتاتتاردىڭ ايتۋىنشا، شامامەن 17 مىڭ ادامعا راقىمشىلىق جاريالانۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن سپيكەر شىمكەنتتىك نۇراي سەرىكبايدى ءولتىردى دەگەن كۇدىكتىنىڭ پسيحيكالىق اۋىتقۋى راستالماعانىن، سوتتا اقىل-ەسى دۇرىس ادام رەتىندە جاۋاپ بەرەتىنىن ايتقان ەدى.