گرانتقا ىلىكپەگەن تالاپكەرلەر ءۇشىن قانداي مۇمكىندىكتەر بار
استانا. KAZINFORM - بيىلعى نەگىزگى كونكۋرس قورىتىندىسى بويىنشا 77 مىڭنان استام تالاپكەر مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتىنا يە بولدى. الايدا، گرانتقا قول جەتكىزبەگەن تۇلەكتەر ءۇشىن دە جوعارى ءبىلىم الۋدىڭ وزگە جولدارى بار.
بۇل تۋرالى جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى جاننا ەسىنبايەۆا Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا مالىمدەدى.
- نەگىزگى كونكۋرس رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتەن بولىنەتىن گرانتتار نەگىزىندە ءوتتى. سونىمەن قاتار جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار تاراپىنان دا گرانتتار قاراستىرىلعان. بيىل ولاردىڭ سانى 1700 دەن استى. ءاربىر اكىمدىك وڭىرلىك قاجەتتىلىككە بايلانىستى ءوز گرانتتارىن بولەدى. تالاپكەرلەرگە وسى كونكۋرستارعا قۇجات تاپسىرۋعا كەڭەس ايتامىز، - دەدى جاننا ەسىنبايەۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، جەرگىلىكتى گرانتتارعا قۇجات قابىلداۋ 15-تامىزعا دەيىن جالعاسادى. اقپارات ءار اكىمدىكتىڭ رەسمي سايتىندا نەمەسە وڭىرلىك جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قابىلداۋ كوميسسيالارىندا قولجەتىمدى.
كوميتەت وكىلى رەكتورلىق گرانتتار مەن قايىرىمدىلىق ۇيىمدارى ۇسىناتىن قولداۋعا دا توقتالدى.
- جوعارى وقۋ ورىندارى تالانتتى جاستارعا، «التىن بەلگى» يەگەرلەرىنە، مەكتەپتى ۇزدىك بىتىرگەندەرگە جانە الەۋمەتتىك وسال توپتاعى تالاپكەرلەرگە رەكتورلىق گرانتتار بەرەدى. ال «قازاقستان حالقىنا» قورى بيىل 500 گرانت ءبولدى. بۇل گرانتتار اكىمدىك كونكۋرستارىنان كەيىن ۇسىنىلادى، - دەدى ول.
سونداي-اق سارالانعان گرانتتار دا بار.
- مەملەكەت 2 جىلدان بەرى پەداگوگيكالىق جانە الەۋمەتتىك عىلىمدارعا 300 سارالانعان گرانت ءبولىپ كەلەدى. ونىڭ 50 پايىزىن مەملەكەت، قالعانىن ستۋدەنتتىڭ ءوزى تولەيدى. كونكۋرس قىركۇيەكتە وتەدى. مۇنداي گرانت يەگەرلەرىنە ستيپەنديا بەرىلەدى جانە وقۋ بىتىرگەن سوڭ مەملەكەت ەسەبىنەن جۇمسالعان قارجىنى وتەۋ ءۇشىن بەلگىلى ءبىر مەرزىم جۇمىس ىستەۋ مىندەتى جۇكتەلەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى جاننا ەسىنبايەۆا.
ماماننىڭ ايتۋى بويىنشا بيىلعى مەملەكەتتىك گرانتتاردىڭ باسىم بولىگى سۇرانىسقا يە تەحنيكالىق ماماندىقتارعا بولىنگەن.
- گرانتتاردىڭ 60 پايىزى ينجەنەرلىك باعىتقا بەرىلدى. اتاپ ايتقاندا، ينجەنەريا - 18 مىڭ، اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار - 11 مىڭنان استام، پەداگوگيكالىق ماماندىقتار - 13 مىڭنان استام گرانت. جاساندى ينتەللەكت پەن روبوتوتەحنيكا باعىتتارىنا دا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى، - دەدى كوميتەت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
بۇعان دەيىن، مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتتارى يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى جاريالانعانىن جازعانبىز.