رامازان ايىندا «جىلدام ءارى كوپ تاماقتانۋ» اسقازانعا اۋىر تۇسەدى
استانا. KAZINFORM - قارا تەڭىز تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ مەديتسينا فاكۋلتەتى گاستروەنتەرولوگيا كافەدراسىنىڭ دوتسەنتى اريف مانسۋر دجوشار ورازا ۇستاۋ اسقازان-ىشەك جۇيەسىنە بەلگىلى ءبىر ۋاقىتقا دەمالىس بەرەتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى انادولى اگەنتتىگى.
دجوشاردىڭ سوزىنشە، اۋىز بەكىتۋ جالپى دەنساۋلىقتى قولداۋ ءۇشىن ۇسىنىلادى، الايدا اۋىر دەرتكە شالدىققان ادامدار دارىگەرمەن كەڭەسىپ، ورازا ۇستاي الا ما، جوق پا، سونى شەشۋى كەرەك.
دوتسەنت رامازان ايى كەزىندە اسقازان-ىشەك جۇمىسىنىڭ بۇزىلىسىنا شاعىمداناتىن ادامدار سانى ارتاتىنىن اتاپ ءوتتى. اسىرەسە بۇرىننان اسقازان نەمەسە ىشەك اۋرۋلارى بار ناۋقاستار ۇزاق ۋاقىت اش قالعاننان كەيىن تىم كوپ تاماقتانسا، اۋرۋ بەلگىلەرى ۋشىعۋى مۇمكىن. مۇنداي ادامدارعا ورازا ايى بويى دارىلەردى مۇقيات قابىلداۋ ماڭىزدى.
ول اسقازاندى قورعايتىن پرەپاراتتاردى اۋىز بەكىتەر الدىندا جارتى ساعات بۇرىن قابىلداۋدىڭ ماڭىزدى ەكەنىن، ال قالعان دارىلەردى اسقازان- ىشەك اۋرۋلارىن ەمدەۋ ءۇشىن ءۇش نەمەسە ەكى رەت - اۋىزاشاردا، اۋىز بەكىتەردە جانە ۇيىقتار الدىندا قابىلداۋعا بولاتىنىن ايتتى.
تاماقتانۋ بويىنشا كەڭەستەر
مامان كەز كەلگەن ۋاقىتتا تۇراقتى جانە دۇرىس تاماقتانۋدىڭ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
— بارلىعىنا جاراي بەرەتىن جالپى ديەتالار بولمايدى. ادامدار ءوز اعزاسىن باعالاپ، جاقپايتىن ونىمدەردەن اۋلاق بولۋ كەرەك. رامازان ايى كەزىندە بىردەن كوپ جەۋگە بولمايدى، تاماقتى از-ازدان جانە باياۋ شايناۋ كەرەك. داستارحاننان تويعانىڭىزدى سەزبەس بۇرىن تۇرىپ كەتىڭىز. وسى ەرەجەگە مىندەتتى تۇردە ءمان بەرۋ قاجەت، - دەدى دارىگەر.
دوتسەنت رامازاننىڭ العاشقى كۇندەرىن اداپتاتسيا كەزەڭى دەپ اتادى.
- اسقازان نەمەسە ىشەك پروبلەمالارى جوق ادامداردا دا تاماقتانۋ رەجيمىنىڭ وزگەرۋىنە بايلانىستى شاعىمدار تۋىنداۋى مۇمكىن. العاشقى بىرنەشە كۇندە بۇل ايتارلىقتاي سەزىلەدى، ال رامازان ايىنىڭ سوڭىندا ورگانيزم بەيىمدەلىپ كەتەدى، - دەدى ول.
وسىعان دەيىن رامازان ايىندا ەلىمىزدە پويىزدارداعى ۆاگون-رەستوراندار ارنايى كەستەگە كوشكەنى بەلگىلى بولدى.