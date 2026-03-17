رامازان 2026: قاي وڭىردە ايت نامازى قاشان وقىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى ەلىمىز بويىنشا ايت نامازىنىڭ كەستەسىن جاريالادى.
ورازا ايت قاشان؟
رامازان ايى اياقتالۋىنا از ۋاقىت قالدى. 20-ناۋرىز - ورازا ايت مەيرامى.
ورازا ايت - رامازان ايىنان كەيىنگى ءشاۋۋال ايىنىڭ ءبىرىنشى كۇنى، ياعني مۇسىلمانداردىڭ ماڭىزدى ءدىني مەيرامى. بۇل - ەكى ايت مەيرامىنىڭ ءبىرى. مەرەكە كۇنى مۇسىلماندار مەشىتتە جينالىپ جاماعاتپەن ايت نامازىن وقيدى.
وڭىرلەر بويىنشا ايت نامازىنىڭ كەستەسى
ورازا ايتتى قالاي وتكىزگەن دۇرىس؟
ءپىتىر ساداقاسىن بەرۋ. ءپىتىر ساداقاسى رامازان ايىندا، ياعني رامازان ايى باستالعاننان باستاپ ايت نامازىنا دەيىنگى ارالىقتا بەرىلۋى قاجەت. ءپىتىر ساداقاسىن بەرمەگەندەر بولسا، ءبىرىنشى كەزەكتە ايت نامازىنا دەيىن ءپىتىر ساداقاسىن بەرۋگە ءتيىس. ايت نامازىنان كەيىن بەرىلگەن ءپىتىر ساداقا جاي ساداقا بولىپ قالادى.
تاكبىر ايتۋ: ايت كۇندەرى تاكبىر (اللانى ۇلىقتاۋ) ايتۋ دىندە زاڭداستىرىلعان امالدارعا جاتادى.
ايت نامازىن وقۋ.
نامازعا شىعار الدىندا قۇرما جەپ شىعۋ. سۇننەت بويىنشا مۇسىلمان ادام نامازعا شىعار الدىندا قۇرما دامىنەن اۋىز ءتيۋى كەرەك.
جاڭا كيىم كيۋ، عۇسىل قۇيىنۋ، ءاتىر سەبۋ. بۇل ۇلىق مەرەكەدە مۇسىلمان ادام شاماسى كەلگەنشە مەشىتكە جاڭا كيىم كيىپ، ءاتىر سەۋىپ بارعانى ابزال.
مۇسىلمانداردىڭ ءبىر-ءبىرىن قۇتتىقتاۋى. ناماز بىتكەن سوڭ مۇسىلماندار قول الىسىپ، ءتوس قاعىسىپ، ءبىر-ءبىرىن ايت مەرەكەسىمەن قۇتتىقتايدى، جاقسى تىلەك تىلەيدى.
ورازا جانە قۇربان ايت كۇندەرى ورازا ۇستاۋعا بولمايدى. قۋانىش پەن شاتتىققا تولى بۇل قوس مەيرامدا مۇسىلماندار ورازا ۇستامايدى.