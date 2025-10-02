«رەال مادريدتىڭ» الماتى تۋرالى ۆيدەوسىن ميلليونداعان پايدالانۋشى تاماشالادى
استانا. KAZINFORM - يسپانيانىڭ ايگىلى «رەال مادريد» فۋتبولشىلارى قازاقستانعا كەلگەن سوڭ كلۋبتىڭ رەسمي Instagram پاراقشاسىندا الماتى قالاسى تۋرالى ەكى بەينەروليك جاريالاعان.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قالانىڭ سۇلۋلىعىن بەينەلەيتىن ەكى روليك از كۇندە 20 ميلليوننان استام قارالىم جيناپ، 100 مىڭنان اسا ادام پىكىر قالدىرعان.
ۆيدەولاردا الماتىنىڭ باستى نىشاندارى- پانفيلوۆشىلار ساياباعىنداعى ۆوزنەسەنسك سوبورى، ونەر قايراتكەرلەرىنىڭ ەسكەرتكىشتەرى جانە «كوك توبە» پانورامالىق ساياباعىنان قالاعا قارايتىن ادەمى كورىنىس بەينەلەنگەن. روليكتە قولىنا دومبىرا ۇستاپ، اۋەندەتىپ تۇرعان قازاقتىڭ قارا دومالاق ازاماتى مەن قۇستاردىڭ ەرەكشە ءۇنى دە بايقالادى. ال قازاقستاندىق جانكۇيەرلەر ەلىمىزدى «رەالدىق» فۋتبولشىلاردىڭ الەۋمەتتىك پاراقشاسىنان كورەمىز دەپ ويلامادىق دەيدى.
- قايران، تۋعان جەرىم! رەال پاراقشاسىنان الماتىنى كورەمىن دەپ ويلامادىم. ەندى ءبىزدى ميلليونداعان شەتەلدىكتەر تانۋدا، - دەپ اتاپ ءوتتى ولار.
الەمدىك سپورت جانكۇيەرلەرى ءۇشىن فۋتبولشىلار عانا ەمەس، ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىك استاناسى الماتى دا باستى نازارعا ىلىكتى. سەبەبى روليكتەن كەيىن قالاداعى تاريحي ءارى تۋريستىك ورىنداردى كورگىسى كەلگەن وقىرمانداردىڭ سانى ارتقان.
ەسكە سالساق، 30 -قىركۇيەكتە UEFA چەمپيوندار ليگاسى نەگىزگى كەزەڭىنىڭ ەكىنشى تۋرىندا قازاقستاندىق «قايرات» (الماتى) يسپانيالىق «رەال مادريد» (يسپانيا) كومانداسىن قابىلدادى. الايدا «قايرات» ءوز الاڭىندا مادريدتىك «رەالدان» ءىرى ەسەپپەن جەڭىلدى.
مادريدتىك «رەالدىڭ» باس باپكەرى حابي الونسو الماتىدا «قايرات» فۋتبول كلۋبىن 5:0 ەسەبىمەن جەڭگەننەن كەيىن ويىن تۋرالى قىسقاشا پىكىر ءبىلدىردى.