«رەال مادريد» الماتىدا ورتالىق ستاديوندا جاتتىعۋ وتكىزدى
الماتى. KAZINFORM - ۋەفا رەيتينگىندە كوش باستاپ تۇرعان «رەال مادريد» كلۋبىنىڭ ويىنشىلارى الماتىنىڭ ورتالىق ستاديونىندا جاتتىعۋ جاسادى.
فۋتبولشىلار الدىمەن الاڭدى بىرنەشە اينالا جۇگىرىپ ءوتىپ، ودان كەيىن قىزدىرىنۋ جانە سوزىلۋ جاتتىعۋلارىنا كىرىستى. كەيىن «رەال مادريد» ويىنشىلارى ءۇش توپقا ءبولىنىپ، دوپپەن جۇمىس ىستەدى.
جاتتىعۋ الدىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا يسپانيالىق كلۋب ويىنشىسى فەدەريكو ۆالۆەردە الماتى مەن جانكۇيەرلەر جايلى العاشقى اسەرىمەن ءبولىستى.
- قازاقستاندا وسىنشاما «رەال مادريد» جانكۇيەرىن كورگەنىمە قۋانىشتىمىن. ارينە، ءبىز ءۇشىن مۇنداي قولداۋ ۇيرەنشىكتى جاعداي. ءبىراق تۇنگى ۋاقىتتا اۋەجايدا كوپتەگەن ادامداردىڭ قارسى الۋى - قۋانتارلىق جايت. فۋتبولداعى ەڭ جاعىمدى ءسات - يسپانيادان وسىنشالىقتى الىس ەلدە دە قولداۋ تابامىز، - دەدى ۆالۆەردە.
ۋەفا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ توپتىق كەزەڭى اياسىندا «قايرات» پەن «رەال مادريد» اراسىنداعى ويىن 30- قىركۇيەك كۇنى ساعات 21:45-تە ورتالىق ستاديوندا وتەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «رەال مادريد» فۋتبول كلۋبىنىڭ باس باپكەرى حابي الونسو «قايراتقا» قارسى وتەتىن ويىنعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
اۆتور
دوسبول اتاجان