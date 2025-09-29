ق ز
    20:01, 29 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    «رەال مادريد» الماتىدا ورتالىق ستاديوندا جاتتىعۋ وتكىزدى

    الماتى. KAZINFORM - ۋەفا رەيتينگىندە كوش باستاپ تۇرعان «رەال مادريد» كلۋبىنىڭ ويىنشىلارى الماتىنىڭ ورتالىق ستاديونىندا جاتتىعۋ جاسادى.

    Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

    فۋتبولشىلار الدىمەن الاڭدى بىرنەشە اينالا جۇگىرىپ ءوتىپ، ودان كەيىن قىزدىرىنۋ جانە سوزىلۋ جاتتىعۋلارىنا كىرىستى. كەيىن «رەال مادريد» ويىنشىلارى ءۇش توپقا ءبولىنىپ، دوپپەن جۇمىس ىستەدى.

    В Алматы организуют бесплатный трансфер после матча «Кайрат» — «Реал Мадрид»
    Фото: Kazinform

    جاتتىعۋ الدىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا يسپانيالىق كلۋب ويىنشىسى فەدەريكو ۆالۆەردە الماتى مەن جانكۇيەرلەر جايلى العاشقى اسەرىمەن ءبولىستى.

    Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

    - قازاقستاندا وسىنشاما «رەال مادريد» جانكۇيەرىن كورگەنىمە قۋانىشتىمىن. ارينە، ءبىز ءۇشىن مۇنداي قولداۋ ۇيرەنشىكتى جاعداي. ءبىراق تۇنگى ۋاقىتتا اۋەجايدا كوپتەگەن ادامداردىڭ قارسى الۋى - قۋانتارلىق جايت. فۋتبولداعى ەڭ جاعىمدى ءسات - يسپانيادان وسىنشالىقتى الىس ەلدە دە قولداۋ تابامىز، - دەدى ۆالۆەردە.

    Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

    ۋەفا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ توپتىق كەزەڭى اياسىندا «قايرات» پەن «رەال مادريد» اراسىنداعى ويىن 30- قىركۇيەك كۇنى ساعات 21:45-تە ورتالىق ستاديوندا وتەدى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «رەال مادريد» فۋتبول كلۋبىنىڭ باس باپكەرى حابي الونسو «قايراتقا» قارسى وتەتىن ويىنعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
