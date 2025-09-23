رافاەل گروسسي ب ۇ ۇ باس حاتشىسى قىزمەتىنە كانديدات بولۋعا نيەتتى
استانا. KAZINFORM - اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى حالىقارالىق اگەنتتىكتىڭ (ماگاتە) باسشىسى رافاەل گروسسي ب ۇ ۇ باس حاتشىسى لاۋازىمىنا ۇمىتكەر بولعىسى كەلەتىنىن مالىمدەدى، دەپ جازدى AZƏRTAC اگەنتتىگى.
قازىرگى باس حاتشى انتونيۋ گۋتەرريشتىڭ وكىلەتتىك مەرزىمى 2026 -جىلدىڭ 31 -جەلتوقسانىندا اياقتالادى. سول جىلى ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى باس حاتشى قىزمەتىنە كانديدات ۇسىنۋى ءتيىس. جاڭا باس حاتشى 2027 -جىلدىڭ 1 -قاڭتارىنان باستاپ ءوز مىندەتىنە كىرىسەدى.
- قازىرگى تاڭدا ب ۇ ۇ قيىن جاعدايدا تۇر. مەن ب ۇ ۇ- دى قايتادان ماڭىزدى ەتە الامىز دەپ سەنەمىن. ەگەر ءسىز قاقتىعىستار مەن زورلىق- زومبىلىقتىڭ ءوسۋى الاڭداتادى دەپ ايتساڭىز، ءبىراق سونىمەن قاتار باسقا نارسەلەرگە نازار اۋدارا بەرسەڭىز، بۇل - ەكىجۇزدىلىك، - دەدى گروسسي ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى اياسىندا نيۋ-يوركتە وتكەن كەزدەسۋدە.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە ب ۇ ۇ الەمدە بەيبىتشىلىكتى ساقتاۋ مىندەتىن ورىنداي الماي وتىرعانىن «ءبارى مويىندايدى». وسىعان بايلانىستى ارگەنتينالىق ساياساتكەر ماگاتە باسشىسى رەتىندە جيناعان تاجىريبەسى بۇل قىزمەتكە سايلانۋىنا كومەكتەسەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
گروسسي سونىمەن قاتار، بارلىق تاراپپەن ديالوگ جۇرگىزۋگە جانە بارلىققا قولايلى ارااعايىن بولۋعا ۇمتىلاتىنىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، باس اسسامبلەيادا ب ۇ ۇ- نىڭ 80 جىلدىعىنا ارنالعان سالتاناتتى جيىن ءوتتى.