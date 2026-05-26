رافاەل گروسسي I دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتالدى
استانا. KAZINFORM - اقوردا ماگاتە باس ديرەكتورى رافاەل گروسسيدىڭ I دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتالعانىن حابارلادى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى حالىقارالىق اگەنتتىك اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقانى ءۇشىن رافاەل گروسسيدى I دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت پەن ماگاتە باس ديرەكتورى كەزدەسىپ، قازاقستاننىڭ اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى حالىقارالىق اگەنتتىكپەن ىقپالداستىق پەرسپەكتيۆاسىن، سونداي-اق يادرولىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ سالاسى بويىنشا جاھاندىق كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تالقىلادى.