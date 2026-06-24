ەر ادام ءۇش جاسار بالانى قولتىراۋىندارعا تاستاپ جىبەردى
استانا. قازاقپارات - ۇلى بريتانيانىڭ كەمبريدجشير گرافتىعىندا مۇگەدەكتىگى بار ەر ادام زووپاركتە ءۇش جاسار بالانى قولتىراۋىندار ۆولەرىنە لاقتىرىپ جىبەردى، دەپ حابارلايدى «24KZ» BBC News-كە سىلتەمە جاساپ.
«وقىس وقيعا بولعان جەردە بۇرىن سيىرلارعا ارنالعان قورا بولعان، كەيىن ول جەر قولتىراۋىندار تورىنا بەيىمدەلىپ قايتا جابدىقتالعان. ول جەردە ۇزىندىعى 3,5 مەترگە دەيىن جەتەتىن ءنىل قولتىراۋىندارى بار» ، - دەپ مالىمدەدى جەرگىلىكتى پوليتسيا.
نورفولك قالاسىنىڭ 30 جاستاعى، پسيحيكالىق اۋىتقۋى بار تۇرعىنى، جەتەكشىسىمەن بىرگە ەكسكۋرسيا كەزىندە باقىلاۋ الاڭىندا تۇرعان بالانى كەنەتتەن ۇستاپ الىپ، شامامەن 1,2 مەتر بيىكتىكتەگى مەتال قورشاۋدان اسىرا لاقتىرىپ جىبەرگەن. بالا شامامەن 4,5 مەتر بيىكتىكتەن بەتونعا قۇلاعان. زووپارك يەسىنىڭ جۇبايى ترەيسي دجونسون دەرەۋ ۆولەرگە ءتۇسىپ، بالانى قولتىراۋىنداردان قۇتقارىپ قالعان. بالانىڭ قولى مەن جامباس سۇيەگى سىنعان، جاعدايى تۇراقتى اۋىر. ول اددەنبرۋك اۋرۋحاناسىنا جەتكىزىلدى. كەيىن انىقتالعانداي، ەر ادام مەن بالا ءبىر-ءبىرىن تانىمايتىن بولىپ شىقتى. وقيعادان كەيىن زووپارك تروپيكالىق پاۆيلوندى جابۋعا ءماجبۇر بولدى. «نەگىزگى جاراقاتتار قۇلاعاننان بولعان، ءبىراق بالا قولتىراۋىنداردىڭ جانىنا تۇسكەن جاعدايدا رەپتيليالاردىڭ شابۋىل جاساۋى مۇمكىن ەدى»، - دەيدى دارىگەرلەر. كۇدىكتى قاماۋعا الىنعان، الايدا ونى تەرگەۋگە قابىلەتسىز دەپ تانىعاندىقتان، قىركۇيەككە دەيىن كەپىلمەن بوساتقان. تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر.
24.kz