قىزىلوردالىقتار مەملەكەت باسشىسىنا وڭىرگە كورسەتكەن قولداۋى ءۇشىن العىس ايتتى
استانا. KAZINFORM - جاقىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆ قىزىلوردا وبلىسىنا جۇمىس ساپارىمەن كەلىپ، ايماقتىڭ دامۋىنا سەرپىلىس بەرگەن جوبالارمەن تانىستى.
سىر جۇرتشىلىعى پرەزيدەنتىمىزدىڭ بىرلىك پەن تۇراقتىلىققا، حالقىمىزدىڭ ءال-اۋقاتىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان باستامالارىن قولداپ كەلەدى.
ولار ايماقتاعى يگىلىكتى ىستەردىڭ جۇزەگە اسۋىنا ەرەكشە قامقورلىق كورسەتكەنىن جاقسى بىلەدى. ويتكەنى ساياسي-ەكونوميكالىق رەفورمالاردىڭ ناتيجەسى قىزىلوردا وبلىسىنىڭ بۇگىنگى دامۋ سەرپىنىنەن انىق بايقالادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءوڭىر جۇرتشىلىعىمەن كەزدەسۋدە ايتقان الەمدەگى احۋال، سۋ تاپشىلىعى، جاستار تاربيەسى، جاساندى ينتەللەكت ءداۋىرىنىڭ جاڭاشىلدىقتارىن پايدالانۋ تۋرالى پايىمدارى بارشاعا وي سالدى. اسىرەسە، استانا مەن الماتى قالالارىنداعىداي تاۋلىك بويى قىزمەت كورسەتەتىن ءۇشىنشى پرەزيدەنتتىك كىتاپحانانى قىزىلوردا قالاسىندا سالۋ تۋرالى باستاما جۇرتشىلىقتى قۋانىشقا كەنەلتتى.
پرەزيدەنتتىڭ: «وبلىس جالپى جاقسى دامىپ كەلە جاتىر. قارقىنى جوعارى»، - دەگەن وڭ باعاسى ىنتىماعى مەن بىرلىگى جاراسقان سىر حالقىنىڭ مەرەيىن ءوسىردى. ساپاردان سوڭ، قىزىلوردالىقتار مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلىنا حات جولداپ، العىس ءبىلدىردى.
«سىزگە بارشا سىر جۇرتشىلىعى اتىنان شىنايى العىسىمىزدى، زور ريزاشىلىعىمىزدى بىلدىرەمىز. ادىلەتتى، قۋاتتى، تازا قازاقستاندى قۇرۋ جولىنداعى بارلىق باستامالارىڭىزدى قولدايمىز! تاۋەلسىز ەلىمىزدىڭ دامۋىنا باعىتتالعان تاريحي ميسسياڭىزعا مول جەتىستىك، مىقتى دەنساۋلىق جانە سارقىلماس جىگەر تىلەيمىز!» - دەلىنگەن حاتتا.
سىر جۇرتشىلىعىنىڭ اتىنان جولدانعان العىستى جەتكىزگەندەر اراسىندا «قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرلەرى»، ارداگەرلەر مەن ايەلدەر كەڭەسى، قوعامدىق كەڭەس، زيالى قاۋىم، ازاماتتىق قوعام وكىلدەرى مەن جاستار بار.