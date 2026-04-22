قىزىلوردالىق جاس حيميك مەندەلەيەۆ حالىقارالىق وليمپياداسىنىڭ التىن مەدالىن جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىستىق سەيىلبەك شاۋحامانوۆ اتىنداعى №9 دارىندى بالالارعا ارنالعان وبلىستىق «ءبىلىم- يننوۆاتسيا» ليتسەي- ينتەرناتىنىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى ارەن تەڭىزبايەۆ رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ ماسكەۋ قالاسىندا وتكەن 60-حالىقارالىق مەندەلەيەۆ وليمپياداسىندا التىن مەدال يەگەرى اتاندى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى حابارلادى.
حيميادان الەمدەگى ەڭ بەدەلدى وليمپيادالاردىڭ ءبىرى سانالاتىن International Mendeleev Chemistry Olympiad بايقاۋىنا 37 ەلدەن، اتاپ ايتقاندا قازاقستان، ساۋد ارابياسى، شري-لانكا، سولتۇستىك ماكەدونيا، يزرايل، تۇركيا، ازەربايجان، يوردانيا، كوستا-ريكا، تايلاند، ەگيپەت، وزبەكستان، كۋبا، چاد رەسپۋبليكاسى، موڭعوليا، تۇرىكمەنستان، برازيليا، ارمەنيا، تاجىكستان، كامەرۋن، بانگلادەش، ۆەتنام، بوتسۆانا، نيگەريا، بەلارۋس جانە قىتاي ەلدەرىنەن 200-گە جۋىق مەكتەپ وقۋشىسى قاتىستى.
قازاقستان قۇراماسى سايىستا 1 التىن، 4 كۇمىس جانە 5 قولا مەدال جەڭىپ الدى.
التىن مەدال:
تەڭىزبايەۆ ارەن - قىزىلوردا وبلىستىق سەيىلبەك شاۋحامانوۆ اتىنداعى №9 دارىندى بالالارعا ارنالعان وبلىستىق «ءبىلىم- يننوۆاتسيا» ليتسەي- ينتەرناتىنىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى.
كۇمىس مەدال:
جاقسىلىقوۆ اڭسار - استانا قالاسى Spectrum International School مەكتەبىنىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى؛
جەڭىسحانوۆا ايزەرە - وسكەمەن قالاسىنداعى جاراتىلىستانۋ- ماتەماتيكا باعىتىنداعى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى؛
قالدىباي مەڭدىعالي - استانا قالاسى Spectrum International School مەكتەبىنىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى؛
سەيىتقازيەۆ نۇرسەيت - دارىندى جاسوسپىرىمدەرگە ارنالعان اقتوبە وبلىستىق مامانداندىرىلعان «ءبىلىم- يننوۆاتسيا» ليتسەي- ينتەرناتىنىڭ 10-سىنىپ وقۋشىسى؛
قولا مەدال:
پولەتايەۆ دانيل - الماتى قالاسىنداعى №134 ليتسەيىنىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى؛
قالي ءابىلمانسۇر - استانا- نۇرا فيزيكا-ماتەماتيكا باعىتىنداعى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبى؛
ايتجانوۆ اليدار - قاراعاندى قالاسىنداعى جاراتىلىستانۋ- ماتەماتيكا باعىتىنداعى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى؛
يبرايموۆ ابديجان - استانا قالاسىنداعى حالىقارالىق NURORDA مەكتەپ- ليتسەيىنىڭ 10-سىنىپ وقۋشىسى؛
ماحمۋتوۆ مانسۋر - الماتى قالاسىنداعى «ميراس» حالىقارالىق مەكتەبىنىڭ 12-سىنىپ وقۋشىسى.
جۇلدەگەرلەردى دايىنداعان جەتەكشىلەر - PhD، قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ اعا وقىتۋشىسى باقىتجان ەلدانا جانە «قازاق- نەمىس تۇراقتى ينجەنەريا ينستيتۋتى» مەكەمەسىنىڭ 2-كۋرس ستۋدەنتى سارسەنباي ايدوس.
ايتا كەتەيىك، وتكەن جىلى قازاقستان قۇراماسى 11 وقۋشىدان قۇرالعان بولاتىن. ولار 7 كۇمىس جانە 4 قولا مەدال جەڭىپ العان ەدى.