قىزىلوردادا ۇلتتىق قۇرىلتاي باستالدى
قىزىلوردا. KAZINFORM - بۇگىن قىزىلوردا قالاسىندا v ۇلتتىق قۇرىلتاي باستاۋ الدى.
ەكى كۇنگە جالعاساتىن كەلەلى جيىننىڭ العاشقى كۇنىندە ءتورت پانەلدىك سەكسيا بويىنشا وتىرىستار وتەدى.
الەۋمەتتىك-مادەني دامۋ سەكتسياسىن پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا، ءبىلىم-عىلىم سەكسياسىن عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك تىزگىندەدى.
كۇننىڭ ەكىنشى جارتىسىندا ازاماتتىق قوعام جانە ەكونوميكالىق دامۋ جايى قامتىلماق.
قۇرىلتايدا ەل دامۋىنىڭ باعىت-باعدارىن ايقىندايتىن وزەكتى ماسەلەلەر تالقىعا تۇسەدى.
سونداي-اق، ۇلتتىق قۇرىلتاي مۇشەلەرى وسى كۇنى وبلىس ورتالىعىنداعى ءبىرقاتار نىساندى ارالايدى.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق قۇرىلتاي قارساڭىندا قازاق مەملەكەتتىگىنىڭ قالىپتاسۋ كەزەڭدەرىندە ماڭىزدى شەشىمدەر قابىلدانعان قۇرىلتايلار تاريحىنا توقتالعان ەدىك.
بۇدان بولەك پرەزيدەنت قىزىلوردادا وتەتىن ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىسىندا ەلىمىزدىڭ كەلەشەك دامۋ باعدارى تۋرالى ويلارىن ورتاعا سالاتىنىن جازعانبىز.
اۆتور
نازەركە سانيازوۆا