قىزىلوردادا اۋرۋحانا كەرەۋەتىنىڭ باعاسىن ءۇش ەسە كوتەرىپ ساتقاندار سوتتالدى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا قالاسىنىڭ №2 سوتىندا مەديتسينالىق كەرەۋەتتەردىڭ ساتىپ الۋ باعاسىن ءۇش ەسە كوتەرىپ، مەملەكەت قارجىسىن جىمقىرۋ فاكتىسى بويىنشا ۇكىم شىقتى.
وبلىستىق سوتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، سوتتالۋشى قىزىلوردا وبلىستىق جۇقپالى اۋرۋلار اۋرۋحاناسىنىڭ باس ەسەپشى قىزمەتىن اتقارىپ ءجۇرىپ، اۋرۋحاناعا مەديتسينالىق فۋنكسيونالدى كەرۋەتتەر ساتىپ الۋ بارىسىندا ازاماتتىق نەكەدەگى جۇبايىمەن جانە ونىڭ ىنىسىمەن الدىن الا ءسوز بايلاسىپ، اسا ءىرى مولشەردە قارجىنى جىمقىرىپ، مەملەكەتكە جالپى سوماسى 157 ميلليون 696 مىڭ تەڭگە زالال كەلتىرگەن.
- سوتقا دەيىنگى ءىس جۇرگىزۋ ساتىسىندا سوتتالۋشىلار، قورعاۋشىلار جانە جابىرلەنۋشىنىڭ وكىلى اراسىندا كىنانى مويىنداۋ تۋرالى مامىلە تۇرىندەگى پروتسەستىك كەلىسىم جاسالعان. سوتتا كەلىسىمدى جاساۋ شارتتارى مەن تالابىنىڭ ساقتالعانى، سوتتالۋشىلاردىڭ شىن نيەتپەن وكىنۋى، قىلمىس ناتيجەسىندە كەلتىرىلگەن زالالدىڭ قالپىنا كەلتىرىلگەنى انىقتالدى. سوت ۇكىمىمەن سوتتالۋشىلار قىلمىستىق كودەكستىڭ 189-بابى 4-بولىگىنىڭ 2-تارماعىمەن 6 جىلعا بەلگىلى ءبىر لاۋازىمدى اتقارۋ نەمەسە بەلگىلى ءبىر كاسىپكەرلىك قىزمەتپەن اينالىسۋ قۇقىعىنان ايىرىلدى. سونداي-اق ولارعا مۇلكىن تاركىلەۋسىز 6 جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالعان. 2025 -جىلعى 23 -ماۋسىمداعى كونستيتۋتسيانىڭ وتىز جىلدىعىنا بايلانىستى راقىمشىلىق جاساۋ تۋرالى زاڭنىڭ 3-بابى 3-تارماعىنىڭ 1-تارماقشاسىنا سايكەس نەگىزگى جازا مەرزىمىنىڭ ۇشتەن ءبىر بولىگىن قىسقارتىپ، سوتتالۋشىلارعا تۇپكىلىكتى 4 جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى. قىلمىستىق كودەكستىڭ 63-بابىنىڭ 1-بولىگىنە سايكەس باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازالارىن شارتتى جازا تۇرىندە وتەۋ بەلگىلەندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.
قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى بۇعان دەيىن باس كولىك پروكۋراتۋراسىنىڭ ۇيلەستىرۋىمەن « قىزىلوردا وبلىستىق ينفەكسيالىق اۋرۋحاناسى» ش ج ق م ك ك- نىڭ لاۋازىمدى تۇلعالارىنا قاتىستى اسا ءىرى كولەمدەگى بيۋدجەت قاراجاتىن جىمقىرۋ فاكتىسى بويىنشا تەرگەۋدى اياقتادى.
اۆتور
نازەركە سانيازوۆا