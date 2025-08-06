قىزىلوردادا 39 جاستاعى ايەل «تيكتوك» ارقىلى تەرروريزمدى ناسيحاتتاعان
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ 39 جاستاعى تۇرعىنى «TikTok» الەۋمەتتىك جەلىسىندە تەرروريزمدى ناسيحاتتاپ، ءدىني الاۋىزدىق تۋدىراتىن اۋديو جانە بەينەجازبالار تاراتقان.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى ەكسترەميزمگە قارسى ءىس- قيمىل باسقارماسىنىڭ جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى قىزىلوردا وبلىسى جانە بايقوڭىر قالاسى بويىنشا دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جەدەل ىزدەستىرۋ كەزىندە دەسترۋكتيۆتى ءدىني اعىم وكىلىن ۇستادى.
- وعان قاتىستى قىلمىستىق كودەكستىڭ 174، 256-باپتارى بويىنشا تەرگەپ-تەكسەرۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلدى. ناتيجەسىندە قىزىلوردا قالالىق سوتىنىڭ ۇكىمىمەن ايەل كىنالى دەپ تانىلىپ، وعان 7 جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى، - دەلىنگەن وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ حابارلاماسىندا.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ەسىرتكى قىلمىسىنىڭ جولىن كەسۋ ماقساتىندا 1- ماۋسىمدا باستالعان «قاراسورا - 2025» جەدەل پروفيلاكتيكالىق ءىس شاراسى اياسىندا قىزىلوردادا ەسىرتكى وسىرگەن 32 ادام قۇرىقتالدى.
اۆتور
نازەركە سانيازوۆا