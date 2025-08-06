ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:10, 06 - تامىز 2025 | GMT +5

    قىزىلوردادا 39 جاستاعى ايەل «تيكتوك» ارقىلى تەرروريزمدى ناسيحاتتاعان

    قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ 39 جاستاعى تۇرعىنى «TikTok» الەۋمەتتىك جەلىسىندە تەرروريزمدى ناسيحاتتاپ، ءدىني الاۋىزدىق تۋدىراتىن اۋديو جانە بەينەجازبالار تاراتقان.

    Қызылордада 39 жастағы әйел «TikTok» арқылы терроризмді насихаттаған
    Фото: Қызылорда облыстық полиция департаменті

    وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى ەكسترەميزمگە قارسى ءىس- قيمىل باسقارماسىنىڭ جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى قىزىلوردا وبلىسى جانە بايقوڭىر قالاسى بويىنشا دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جەدەل ىزدەستىرۋ كەزىندە دەسترۋكتيۆتى ءدىني اعىم وكىلىن ۇستادى.

    - وعان قاتىستى قىلمىستىق كودەكستىڭ 174، 256-باپتارى بويىنشا تەرگەپ-تەكسەرۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلدى. ناتيجەسىندە قىزىلوردا قالالىق سوتىنىڭ ۇكىمىمەن ايەل كىنالى دەپ تانىلىپ، وعان 7 جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى، - دەلىنگەن وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ حابارلاماسىندا.

    بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ەسىرتكى قىلمىسىنىڭ جولىن كەسۋ ماقساتىندا 1- ماۋسىمدا باستالعان «قاراسورا - 2025» جەدەل پروفيلاكتيكالىق ءىس شاراسى اياسىندا قىزىلوردادا ەسىرتكى وسىرگەن 32 ادام قۇرىقتالدى.

    اۆتور

    نازەركە سانيازوۆا

