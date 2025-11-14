ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:28, 14 - قاراشا 2025

    قىزىلوردا وبلىسىندا كوشىپ كەلگەندەردەن كەتكەندەر سانى ەكى ەسە كوپ

    قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىستىق ستاتيستيكا دەپارتامەنتىنىڭ 1- قازانداعى مالىمەتىنشە، ءوڭىر تۇرعىندارىنىڭ سانى 845,9 مىڭ ادامعا جەتتى. ونىڭ %53- ى اۋىلدا، %47- ى قالادا تۇرادى.

    ايماقتا كەيىنگى 5 جىلدا حالىق سانى 42,6 مىڭعا وسكەن.

    - حالىقتىڭ كوشى-قونى الەۋمەتتىك، ەكونوميكالىق، ساياسي، ەكولوگيالىق جانە سىرتقى فاكتورلارعا سايكەس وزگەرىپ تۇرادى. كوشى-قون قىزمەتى ورگاندارى ۇسىنعان مالىمەتتەردى وڭدەۋ ناتيجەسىندە بەلگىلى بولعانى، 2025 -جىلدىڭ قاڭتار- قىركۇيەگى ارالىعىندا وبلىسىمىزعا تۇرعىلىقتى تۇرۋعا كەلگەن 10102 ادام تىركەلگەن. ال ايماقتان كەتكەندەردىڭ سانى - 19505 ادام. 2024 -جىلدىڭ قاڭتار-قىركۇيەگىمەن سالىستىرعاندا وبلىسقا كەلگەندەر سانى %20,6- عا كوبەيگەن، - دەدى دەپارتامەنت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى اسەل دوسجانوۆا.

    وتكەن 9 ايدا وبلىستا 12599 ءسابي دۇنيەگە كەلگەن. ونىڭ 6483- ءى - ۇل، 6116-سى - قىز.

     -ءوڭىردىڭ تۋۋ كورسەتكىشى جانە تابيعي ءوسىمى تۇراقتى. وبلىستار اراسىندا 1000 تۇرعىنعا شاققاندا تۋۋ كورسەتكىشى بويىنشا قىزىلوردا تۇراقتى ءتورتىنشى ورىندا، - دەدى اسەل دوسجانوۆا.

    ەسكە سالساق، ستاتبيۋرو بەرگەن اقپاراتقا سايكەس، 2025 -جىلعى 1- قازاندا قازاقستان حالقىنىڭ سانى 20445231 ادامعا جەتكەن.

