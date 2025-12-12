قىزىلوردا وبلىسىندا 900 گەكتار جەر ءماجبۇرلى تۇردە مەملەكەت مەنشىگىنە قايتارىلدى
قىزىلوردا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ قىزىلوردا وبلىسى جەر رەسۋرستارىن باسقارۋ دەپارتامەنتىنىڭ جوسپاردان تىس تەكسەرىسى ناتيجەسىندە 900 گەكتار اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىنىڭ ۇزاق ۋاقىت ماقساتتى پايدالانىلماعانى انىقتالدى.
ودان كەيىن اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋار وندىرۋشىسىنە قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى جويۋ جونىندە مىندەتتەمە بەرىلگەن. الايدا قاجەتتى شارالار قولعا الىنباعان.
ۋاكىلەتتى ورگان كاسىپكەردى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتتى.
سونىمەن قاتار دەپارتامەنت جەر تەلىمىن تارتىپ الۋ تۋرالى تالاپپەن ارال اۋداندىق سوتىنا ارىزداندى. سوت ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ تالاپتارىن تولىق قاناعاتتاندىرىپ، جەر تەلىمىن مەملەكەت مەنشىگىنە قايتاردى.
سوت شەشىمى زاڭدى كۇشىنە ەندى.
ايتا كەتەيىك، جەتىسۋدا ءۇش جىلدا 712 مىڭ گەكتار جەر قايتا اينالىمعا ەنگىزىلدى.
تۇركىستان وبلىسىندا 465 مىڭ گەكتاردان اسا جەر ماقساتىنا ساي پايدالانىلماعان.