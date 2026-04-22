قىزىلوردا وبلىسىنا تەرى جانە ءجۇن ءوندىرىسىن دامىتۋ ءۇشىن موڭعوليا كومپانيالارى كەلە مە
استانا. KAZINFORM - وڭىرگە اتالعان سالانى وركەندەتەتىن موڭعوليا ينۆەسترورلارىن تارتۋ كوزدەلىپ وتىر. بۇل جونىندە قىزىلوردا وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ارداق زەبەشيەۆ قازاقستان-موڭعوليا بيزنەس فورۋمىندا مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، ايماقتا ءىرى قارا مال، جىلقى جانە تۇيە وتە كوپ. ماسەلەن، تۇيەنىڭ سانى 60 مىڭنان اسادى. مال شارۋاشىلىعىن ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن ءبىراز جۇمىس اتقارىلىپ جاتىر.
- تۇيە ءسۇتىن ۇنتاق تۇرىندە شىعارىپ، قىتايعا ەكسپورتتايتىن جاڭا زاۋىتتى بيىل ىسكە قوسامىز. 350 مىڭ توننا ءونىمدى قىتايعا جەتكىزەمىز. بۇل باعىتتا 10 جىلدىق وفتەيك-كەلىسىم بار، - دەدى وبلىس اكىمىنىڭ ورىنباسارى.
دەگەنمەن، ونىڭ سوزىنشە، مالدىڭ تەرىسى مەن ءجۇنى ىسىراپ بولىپ، بوسقا قالىپ جاتىر. بۇل سەكتوردى موڭعوليالىق كومپانيالاردان ۇيرەنۋ جوسپاردا بار.
- ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - موڭعول كومپانيالارىمەن بىرلەسىپ، تەرى جانە ءجۇن ءوندىرىسىن دامىتۋ. شيكىزاتتى وڭدەپ، جارتىلاي دايىن كۇيگە جەتكىزۋدى جانە شەتەلدەرگە ەكسپورتتاۋدى كوزدەيمىز. بىلتىر ءبىزدىڭ بيزنەس وكىلدەرى موڭعولياعا بارىپ، كەزدەسۋلەر وتكىزدى. قازىر وسى باعىتتاعى جۇمىستاردى جالعاستىرىپ، اكىمدىك تاراپىنان قولداۋ كورسەتىپ جاتىرمىز، - دەدى ارداق زەبەشوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان مەن موڭعوليا بايلانىسىن دامىتۋداعى جوسپارلار جونىندە جازعانبىز.
اۆتور
الپامىس فايزوللا