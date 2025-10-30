قىزىلوردا قالاسىندا تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن كىتاپحانا اشىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ قىزىلوردا وبلىسىنا جۇمىس ساپارى بارىسىندا ءوڭىر جۇرتشىلىعىمەن كەزدەسىپ، اڭگىمەلەستى.
پرەزيدەنت ايماقتىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىنا توقتالىپ، الداعى ۋاقىتتا دا اۋقىمدى جۇمىس اتقارىلاتىنىن ايتتى. سونداي-اق ءبىرقاتار ماسەلە بويىنشا پىكىرىمەن ءبولىستى.
- دۇنيە جۇزىندەگى احۋال بارشاڭىزعا جاقسى ءمالىم. الەمدەگى جاعداي بۇلىڭعىر، قۇبىلمالى. سوندىقتان، ەڭ الدىمەن، جاستارعا كوڭىل اۋدارۋ قاجەت. جاستارىمىز - دارىندى، قابىلەتتى. ولارعا دۇرىس باعدار كورسەتىپ، جاقسى تاربيە، ءتالىم بەرۋ ماڭىزدى. قازىرگى زاماندا ەسىرتكى، ناشاقورلىق سەكىلدى سىن-قاتەرلەر از ەمەس. جاستاردىڭ بولاشاعى - بىلىمدە. ويى ۇشقىر، كوكىرەگى وياۋ، كوزى اشىق جاستار - ءبىزدىڭ كەلەشەگىمىز. ءبارىمىز ءبىر ۇلت بولىپ، ەل ءۇشىن، حالىق ءۇشىن جۇمىس ىستەۋىمىز كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزدى وركەندەتۋ جولىندا قولعا الىنعان باستامالار جونىندە اڭگىمەلەدى.
- «تازا قازاقستان» اكسياسى كەڭ اۋقىمدا جۇرگىزىلۋدە. «تازا» دەگەن - جاقسى ءسوز. ەڭ الدىمەن، ارىمىز، نيەتىمىز تازا بولۋى كەرەك. جالپى قازاقستان تازا بولۋى قاجەت. بۇل - بولمىسىمىزعا اسەر ەتەتىن ۇلكەن ءىس. ەكىنشى، سيفرلىق مەملەكەت قۇرۋ. زاماناۋي، وزىق ەلگە اينالۋىمىز كەرەك. ايتپەسە دامىعان ەلدەر كوشىنەن قالىپ قويامىز. سوندىقتان سيفرلاندىرۋدى، جاساندى ينتەللەكتىنى مىندەتتى تۇردە دامىتۋ قاجەت. قازاقستاندا ورتالىق ازياداعى العاشقى سۋپەركومپيۋتەر ىسكە قوسىلدى. بۇدان بولەك، اتوم ستانسالارىن سالۋىمىز كەرەك. قازىر ءبىرىنشى ستانسانىڭ قۇرىلىسى باستالدى. تاياۋ ارادا ەكىنشى ا ە س جوباسىن قولعا الامىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت ءوڭىر ءۇشىن سۋ تاپشىلىعى وتە وزەكتى ماسەلە ەكەنىن جەتكىزدى.
- سۋ تاپشىلىعىنا باسا نازار اۋدارامىز. كەلەشەكتە دە سۋ مول بولادى دەي المايمىز. وعان دايىن بولۋىمىز كەرەك. سۋ ۇنەمدەۋدىڭ جوعارى تەحنولوگياسىن قولدانعانىمىز ءجون. مەملەكەت سۋبسيديا بەرىپ جاتىر. بيىل اۋىل شارۋاشىلىعىنا 1 تريلليون بەردى. بۇل - ۇلكەن مۇمكىندىك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ مادەنيەت، ونەر سالاسىنا ءمان بەرەتىنىنە توقتالدى. استانا مەن الماتى قالالارىندا تاۋلىك بويى قىزمەت كورسەتەتىن ەكى بىردەي پرەزيدەنتتىك كىتاپحانا سالىنىپ جاتقانىن جەتكىزدى. بولاشاقتا وسى سەكىلدى ءۇشىنشى كىتاپحانا قىزىلوردا قالاسىندا اشىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت نۇرلىبەك نالىبايەۆقا ينۆەستيتسيالىق كليماتتى جاقسارتۋ باعىتىندا ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.