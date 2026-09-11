قىزىلوردا وبلىسىندا التى جاسار بالا تۇندە Toyota Land Cruiser كولىگىن باسقار
استانا. قازاقپارات - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ارال اۋدانىندا پاترۋلدىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ءتۇن ۋاقىتىندا Toyota Land Cruiser كولىگىن باسقارعان 6 جاسار بالانىڭ جولىن كەستى.
ءتارتىپ ساقشىلارى كەزەكشىلىك كەزىندە كۇدىكتى كولىكتى بايقاپ، جەدەل ارەكەت ەتۋدىڭ ارقاسىندا ىقتيمال جول-كولىك وقيعاسىنىڭ الدىن الدى. تەكسەرۋ بارىسىندا كولىكتىڭ بالانىڭ اكەسىنە تيەسىلى ەكەنى انىقتالدى. ءتارتىپ بۇزۋشىلىق بويىنشا كامەلەتكە تولماعان بالانىڭ زاڭدى وكىلىنە قاتىستى ەكى بىردەي اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلدى: اتا-انانىڭ بالا تاربيەسى جانە ونىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى مىندەتتەرىن تيىسىنشە ورىنداماعانى ءۇشىن جانە كامەلەتكە تولماعان بالانىڭ ءتۇن مەزگىلىندە زاڭدى وكىلدەرىنسىز تۇرعىن جايدان تىس جەردە جۇرگەنى ءۇشىن.
جيناقتالعان ماتەريالدار سوتقا جولدانىپ، سوت شەشىمىمەن اتا-انا جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. سونداي-اق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى اتا-انا مەن بالاعا قاتىستى ارنايى پروفيلاكتيكالىق جۇمىستار جۇرگىزدى. ءتارتىپ ساقشىلارى اتا-انالاردى بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە بەيجاي قاراماۋعا، كامەلەتكە تولماعانداردىڭ كولىك قۇرالدارىن باسقارۋىنا جول بەرمەۋگە جانە ولاردىڭ تۇندە قاراۋسىز جۇرمەۋىن قاتاڭ قاداعالاۋعا شاقىرادى.
24.kz