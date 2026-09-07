قىزىلجار اۋەجايىندا بولاشاق ۇشقىشتار دايارلىقتان وتەدى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - پەتروپاۆلداعى اۋەجاي بازاسىندا ازاماتتىق اۆياتسيا اكادەمياسى كۋرسانتتارىنىڭ ۇشۋ دايارلىعىنىڭ تاجىريبەلىك بولىگى وتەتىن بولادى.
جوبا بولاشاق اۆياتسيا ماماندارىنىڭ كاسىبي دايارلىعىن جەتىلدىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
« قىزىلجار» حالىقارالىق اۋەجايىنا ازاماتتىق اۆياتسيا اكادەمياسىنىڭ Diamond DA40 ۇشاعى كەلدى. بۇل ۇشقىشتاردى باستاپقى دايارلاۋعا ارنالعان ءبىر موتورلى، ءتورت ورىندىق زاماناۋي جاتتىعۋ ۇشاعى.
ەندى كۋرسانتتار ايەرودروم بازاسىندا بەلگىلەنگەن باعىتتار بويىنشا ۇشۋ جاتتىعۋلارىن ورىنداپ، پيلوتاج ەلەمەنتتەرىن پىسىقتايدى. سونداي-اق كوزبەن باعدارلاۋ جانە اسپاپتار ارقىلى قونۋعا كىرۋ تاسىلدەرىن مەڭگەرىپ، تۇنگى ۇشۋلاردى ورىندايدى.
- بۇل - ءبىز ءۇشىن ماڭىزدى كەزەڭ. ويتكەنى « قىزىلجار» ايەرودرومى قازاقستاننىڭ ازاماتتىق اۆياتسياسى ءۇشىن بولاشاق ۇشقىشتاردى پراكتيكالىق دايارلاۋدىڭ تولىققاندى وقۋ-جاتتىعۋ الاڭىنا اينالىپ كەلەدى، - دەدى «قىزىلجار» حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى ديرەكتور ورىنباسارى انار زەينيل.
الداعى ۋاقىتتا ازاماتتىق اۆياتسيا اكادەمياسىن پەتروپاۆل قالاسىنا كوشىرۋ ماسەلەسى دە قاراستىرىلىپ جاتىر.
- وبلىس اكىمىنىڭ جانە ازاماتتىق اۆياتسيا اكادەمياسىنىڭ باسشىلىعى بىرلەسىپ، اۋقىمدى جۇمىس اتقاردى. الداعى ۋاقىتتا اكادەميا پەتروپاۆلعا قونىس اۋدارۋ تۋرالى شەشىم قابىلدايدى دەپ ۇمىتتەنەمىز. بۇل ءوز كەزەگىندە قالادا اۆياتسيا باعىتى بويىنشا ماماندار دايارلايتىن تولىققاندى جوعارى وقۋ ورنىنىڭ اشىلۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
ارينە، بۇل ءۇشىن ساياسي شەشىم قاجەت. قازىرگى تاڭدا وسى باعىتتا جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىرمىز، - دەدى س ق و اكىمىنىڭ ورىنباسارى نۇرلان كەڭەسوۆ.
بۇعان دەيىن استانادا ورمان ورتتەرىنىڭ سالدارىن جويۋعا قاتىسقان اسكەري ۇشقىشتار ماراپاتتالعانىن جازعان ەدىك.
اۆتورلار
اقەركە داۋرەنبەك قىزى