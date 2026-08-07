قىزىل كىتاپقا ەنگەن ەكى ارقاردى زاڭسىز اۋلاعاندار ۇستالدى
تۇركىستان. KAZINFORM -تۇركىستان وبلىسىنداعى قاراتاۋ مەملەكەتتىك تابيعي قورىعىندا قىزىل كىتاپقا ەنگەن ارقارلاردى زاڭسىز اۋلاۋ دەرەگى تىركەلدى. قورىق ينسپەكتورلارى ەكى تۇرعىندى ۇستاعان.
قاراتاۋ مەملەكەتتىك تابيعي قورىعى - قازاقستانداعى ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتاردىڭ ءبىرى. جالپى اۋماعى 34300 گەكتاردى قامتيتىن قورىق 2004 -جىلى قۇرىلعان.
قورىق مالىمەتىنشە، جىل باسىنان بەرى تابيعات قورعاۋ زاڭناماسىنىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا 103 رەيد وتكىزىلگەن. ناتيجەسىندە ءبىر براكونەرلىك دەرەك انىقتالىپ، قىلمىستىق ءىس قوزعالعان.
كەزەكتى رەيد بارىسىندا مەملەكەتتىك ينسپەكتورلار قورىق اۋماعىندا زاڭسىز اڭ اۋلاعان كەنتاۋ قالاسى بايىلدىر اۋىلىنىڭ ەكى تۇرعىنىن ۇستاعان.
تەكسەرۋ بارىسىندا ولاردان 2 جىلقى، قاراتاۋ ارقارىنىڭ 2 باسى، 2 تەرىسى، 8 سيراعى، سونداي-اق 3 باس اڭ ەتى زاتتاي ايعاق رەتىندە تاركىلەندى. بارلىق زاتتاي ايعاق كەنتاۋ قالالىق پوليتسيا بولىمىنە تاپسىرىلىپ، كەيىن قىزىلوردا وبلىسى بويىنشا سوت ساراپتامالارى ينستيتۋتىنا جولداندى.
-* اتالعان دەرەك بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى. الدىن الا ەسەپ بويىنشا قىزىل كىتاپقا ەنگىزىلگەن ءبىر ارقار ءۇشىن ەسەپتەلەتىن زالال شامامەن 19-20 ميلليون تەڭگە. قولدانىستاعى ەسەپتەۋ تارتىبىنە سايكەس، ءبىر باس ارقارعا 1500 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) بەلگىلەنگەن. ال قۇقىق بۇزۋ قورىق اۋماعىندا جاسالعاندىقتان، وعان 3 كوەففيسيەنت قولدانىلادى، - دەدى قورىقتىڭ تابيعي كەشەندەر مەن وبەكتىلەردى كۇزەتۋ ءبولىمىنىڭ باستىعى ۇسەن جاپاروۆ باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
الدىن الا ەسەپ بويىنشا زالال كولەمى ەكى ارقار ءۇشىن 38 ميلليون 925 مىڭ تەڭگە دەپ باعالاندى.
سونىمەن قاتار جىل باسىنان بەرى قورىق اۋماعىنا رۇقساتسىز كىرگەنى ءۇشىن 9 قۇقىق بۇزۋ دەرەگى انىقتالدى. ناتيجەسىندە 9 جەكە تۇلعاعا جالپى 97312,5 تەڭگە كولەمىندە اكىمشىلىك ايىپپۇل سالىندى.
بۇعان دەيىن تۇركىستان وبلىسىندا تاۋەشكىنىڭ لاعىن تاياقپەن ۇرىپ جاتقان ۆيدەو تاراعانىن جازعان ەدىك.