قىزدار مىندەتتى اسكەري قىزمەتكە شاقىرىلا ما
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس كۋلۋارىندا ق ر قورعانىس ءمينيسترىنىڭ تاربيە جانە يدەولوگيالىق جۇمىستار جونىندەگى ورىنباسارى اسقار مۇستابەكوۆ ايەلدەردى اسكەرگە الۋ تۋرالى جۋرناليستەر سۇراعىنا جاۋاپ بەردى.
الدىمەن ول قازىر قىزداردىڭ ءوز ەركىمەن اسكەرگە بارۋى جونىندە پىكىر ءبىلدىردى.
- ۇسىنىستار بار. قىزدار تىركەلىپ جاتىر، - دەدى اسقار مۇستابەكوۆ.
جۋرناليستەر «گەوساياسي جاعداي ۋشىققان جاعدايدا يزرايلدەگىدەي قىز-كەلىنشەكتەرگە دە مىندەتتى اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋ جىبەرىلە مە؟» - دەپ سۇرادى.
- بىزدە ونداي جوق، جوسپاردا دا جوق، - دەپ جاۋاپ بەردى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قورعانىس مينيسترلىگى اسكەردە ناماز وقۋعا قاتىستى مالىمدەمە جاساعانىن جازعانبىز.