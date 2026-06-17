KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قىزدار مىندەتتى اسكەري قىزمەتكە شاقىرىلا ما

    استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس كۋلۋارىندا ق ر قورعانىس ءمينيسترىنىڭ تاربيە جانە يدەولوگيالىق جۇمىستار جونىندەگى ورىنباسارى اسقار مۇستابەكوۆ ايەلدەردى اسكەرگە الۋ تۋرالى جۋرناليستەر سۇراعىنا جاۋاپ بەردى.

    а
    فوتو: اقوردا

    الدىمەن ول قازىر قىزداردىڭ ءوز ەركىمەن اسكەرگە بارۋى جونىندە پىكىر ءبىلدىردى.

    - ۇسىنىستار بار. قىزدار تىركەلىپ جاتىر، - دەدى اسقار مۇستابەكوۆ.

    جۋرناليستەر «گەوساياسي جاعداي ۋشىققان جاعدايدا يزرايلدەگىدەي قىز-كەلىنشەكتەرگە دە مىندەتتى اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋ جىبەرىلە مە؟» - دەپ سۇرادى.

    - بىزدە ونداي جوق، جوسپاردا دا جوق، - دەپ جاۋاپ بەردى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قورعانىس مينيسترلىگى اسكەردە ناماز وقۋعا قاتىستى مالىمدەمە جاساعانىن جازعانبىز.

    بيلىك جانە ساياسات
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور