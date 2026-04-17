«قىز جىبەك» فيلمىندەگى كامزولداردىڭ ءبىرى مۋزەي قورىندا ساقتاۋلى - مينيسترلىك
استانا. KAZINFORM - مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى الەۋمەتتىك جەلىلەردە تالقىلانىپ جاتقان پروديۋسەر بايان الاگوزوۆانىڭ «قىز جىبەك» فيلمىندەگى كيىمىنە قاتىستى جاريالاعان جازباسىنا بايلانىستى تۇسىنىكتەمە بەردى.
- «قازاق فيلم» كينوستۋدياسىنىڭ مۋزەي قورىندا «قىز جىبەك» فيلمىندە پايدالانىلعان ءبىر كامزولدىڭ ءتۇپنۇسقاسى ساقتاۋلى. بۇل جادىگەر ۇلتتىق كينو ونەرىنىڭ ماڭىزدى مادەني مۇراسى رەتىندە قورعالعان. ال پروديۋسەر جاريالاعان جازباداعى ەكىنشى كامزولدىڭ جەكە قولعا قالاي وتكەندىگى انىقتالىپ جاتىر، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
سونىمەن قاتار، ۆەدومستۆو اتاپ وتكەندەي، «قازاق فيلم» كينوستۋدياسى ۇلتتىق فيلمدەردە پايدالانىلعان قۇندى رەكۆيزيتتەردى، كوستيۋمدەر مەن باسقا دا تاريحي ماڭىزى بار زاتتاردى جۇيەلى تۇردە جيناقتاپ، قالپىنا كەلتىرۋ جانە ساقتاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ كەلەدى. بۇل باعىتتاعى جۇمىس ۇلتتىق مادەني مۇرانى كەلەشەك ۇرپاققا جەتكىزۋگە باعىتتالعان.
- قازىرگى ۋاقىتتا «قازاقفيلم» جانىنان زاماناۋي تالاپتارعا ساي كەلەتىن اۋقىمدى مۋزەي اشۋ جوسپارلانىپ وتىر. اتالعان مۋزەيدە وتاندىق كينو تاريحىنا قاتىستى بىرەگەي ەكسپوناتتار قويىلىپ، كەلۋشىلەرگە كەڭىنەن تانىستىرىلاتىن بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مينيسترلىك مادەني قۇندىلىقتاردى ساقتاۋ جانە قورعاۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە ءمان بەرەتىنىن، سونداي-اق قوعامدا تۋىنداعان سۇراقتارعا اشىق ءارى ناقتى اقپارات بەرۋگە ءاردايىم دايىن ەكەنىن اتاپ وتەدى.