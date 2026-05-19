قىز بالانى نەگە ءتۇس اۋعانشا ۇزاتقان؟: سۆەتا ايتبايەۆا پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - جەلى قولدانۋشىلارى ءانشىنىڭ بۇل پىكىرىنە قولداۋ ءبىلدىردى. ءانشى سۆەتا ايتبايەۆا الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا قىز ۇزاتۋعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى، - دەپ جازدى Aikyn.kz.
ونەر يەسى سالت-ءداستۇر تۋرالى وي قوزعادى. ايتۋىنشا، ايالاپ وسىرگەن قىزىن قياعا قوندىرىپ، اق بوساعا اتتاتقان قۋانىشتى ءارى قيماستىققا تولى ءساتتىڭ وزىندىك ءجون-جورالعىسى بار.
«قازاق قىز بالانى ءتۇس اۋعانشا ۇزاتقان. ونىڭ وزىندىك تەرەڭ ماعىناسى بار. سوڭعى جىلدارى تۇنگى 12-دە مەيرامحانادان شىعارىپ جىبەرەتىن ادەت پايدا بولدى، مۇمكىن ۋاقىتتى ۇنەمدەۋدىڭ شاراسى بولار. ءبىزدىڭ وڭىردە توي وتكەن سوڭ ەرتەڭىنە ارنايى قوي سويىپ، قىز بەن كۇيەۋگە، قۇدالارعا قوناقاسى بەرىلەدى. «قىز – قوناق» دەگەن ءسوز وسى داستۇرگە قاتىستى دا ايتىلعان بولۋى كەرەك. اكەسىنىڭ بوساعاسىنان العاش رەت قوناق رەتىندە ارنايى قوناقاسىن جەپ، ءوز جۇرتىنا اتتانادى. ماڭدايى اشىق بولسىن دەپ، تاڭ نۇرىنا، كۇن ساۋلەسىنە بولەنىپ، ەل-جۇرتىنىڭ باتاسىن الىپ ءوز بوساعاسىنان شىعادى. جەڭگەلەرى قۇدالاردىڭ كورىمدىگىن الىپ، قىز جاساۋىن كوشكە تيەيدى . «قۇدا تارتار» سالتىن جاساپ ، ءازىل-قالجىڭمەن، اق باتامەن، ءسان-سالتاناتىمەن قىزدى شىعارىپ سالادى. مىنە، ءبىز دە راۋشانتايدى اتا-بابا سالعان جولمەن، سول داستۇردەن اۋىتقىماي ۇزاتتىق»، - دەدى ءانشى.
جەلى قولدانۋشىلارى ءانشىنىڭ بۇل پىكىرىنە قولداۋ ءبىلدىردى.
«سالت-ءداستۇرىمىزدى جاڭعىرتىپ، حالقىمىزعا ۇلگى كورسەتكەنىڭىز ءۇشىن مىڭ العىس! بالالارعا باق تىلەيمىن، باقىت تىلەيمىن. قوساعىمەن قوسا اعارسىن»، «وتە دۇرىس ايتاسىز. ءبىز ەكى قىز ۇزاتتىق، ەكەۋىن دە ۇزاتۋدىڭ ەرتەڭىنە ۇيدەن اتتاندىردىق. دالادان، مەيرامحانادان كۇيەۋبالاعا جەتەكتەتىپ جىبەرگەندى قالامايمىن ءوز باسىم»، «ناعىز قازاقتىڭ سالت-ءداستۇرىن ۇستانعان جانسىزدار!»، دەپ جازدى جەلى قولدانۋشىلارى.