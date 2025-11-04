قىز الىپ قاشقاندارعا جازا كۇشەيدى: 15 ادام ۇستالىپ، قىلمىستىق ءىس قوزعالعان
استانا. قازاقپارات – 16-قىركۇيەكتەن باستاپ قىلمىستىق كودەكسكە جاڭا 125-1-بابى «نەكە قيۋعا ماجبۇرلەۋ» ەنگىزىلدى.
بۇل نورما ادامدى ونىڭ ەركىنەن تىس نەكەگە تۇرعىزۋ نەمەسە بىرگە تۇرۋ ماقساتىندا ۇرلاعانى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىكتى قاراستىرادى، - دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
ەندى مۇنداي ارەكەتتەر اۋىر قىلمىس رەتىندە سارالانادى جانە كىنالىلەر جەتى جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن. ال اۋىر جاعدايلاردا جازا 10 جىلعا دەيىن ۇلعايادى.
بۇرىن جابىرلەنۋشىنى ءوز ەركىمەن جىبەرگەن جاعدايدا قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىكتەن بوساتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن نورما الىنىپ تاستالدى. ەندى جازا جابىرلەنۋشىنى بوساتقانىنا قاراماستان تاعايىندالادى.
جاڭا وزگەرىستەر كۇشىنە ەنگەن ساتتەن باستاپ ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ بولىنىستەرى قاراعاندى، ماڭعىستاۋ، جامبىل، تۇركىستان وبلىستارىندا جانە شىمكەنت قالاسىندا نەكە قيۋعا ماجبۇرلەۋ دەرەكتەرى بويىنشا جەتى قىلمىستىق ءىس قوزعادى. جۇرگىزىلگەن شارالار ناتيجەسىندە 15 ادام ۇستالدى.
ءاربىر ءىس بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ، قىلمىستاردىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ازاماتتاردى زورلىق-زومبىلىق پەن نەكەگە ماجبۇرلەۋ جاعدايلارىنا بەيجاي قاراماۋعا شاقىرادى.
- مۇنداي فاكتىلەر تۋرالى اقپاراتىڭىز بولسا، دەرەۋ 102 ءنومىرى ارقىلى پوليتسياعا حابارلاسىڭىز. مينيسترلىك قىز الىپ قاشۋ فاكتىلەرىنىڭ الدىن الۋ جانە ايەلدەردى زورلىق-زومبىلىق پەن ماجبۇرلەۋدىڭ كەز كەلگەن تۇرىنەن قورعاۋ باعىتىنداعى جۇمىستاردى جالعاستىرادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
نەكەگە ماجبۇرلەپ كوندىرۋ قىلمىس دەپ تانىلعانىن جازعان ەدىك.