ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:02, 20 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قىز الىپ قاشۋ - ۇلتىمىزدىڭ بەدەلىنە نۇقسان كەلتىرەتىن جابايى قىلمىس - مەملەكەت باسشىسى

    قىزىلوردا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ ءاربىر ازاماتى زاڭ تالاپتارىن بۇلجىتپاي ورىنداۋى ءتيىس. بۇل تۋرالى ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.

    Ұлттық құрылтай
    Фото: Ақорда

    - قىز الىپ قاشۋ - ادام ۇرلاۋ دەگەن ءسوز. بۇل - ۇلتىمىزدىڭ بەدەلىنە نۇقسان كەلتىرەتىن ورەسكەل جابايى قىلمىس. مۇنداي قاتىگەزدىككە ەشقاشان جول بەرۋگە بولمايدى. جىل وتكەن سايىن حالىقتىڭ سانا-سەزىمى ءوسىپ، قوعامدا ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىك ارتىپ كەلەدى. زاڭنامالىق وزگەرىستەر دە سوعان ساي بولۋى وتە ماڭىزدى. زاڭ مەن ءتارتىپ - بارىنە ورتاق، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

    وسى ورايدا پرەزيدەنت ەلىمىزدىڭ ءاربىر ازاماتى زاڭ تالاپتارىن بۇلجىتپاي ورىنداۋى ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    بۇعان دەيىن پرەزيدەنت شىمكەنتتە بويجەتكەننىڭ ولىمىنە قاتىستى باس پروكۋراتۋراعا تاپسىرما بەردى.

    بيلىك جانە ساياسات ۇلتتىق قۇرىلتاي
    رەداكتورى
