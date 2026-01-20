13:02, 20 - قاڭتار 2026 | GMT +5
قىز الىپ قاشۋ - ۇلتىمىزدىڭ بەدەلىنە نۇقسان كەلتىرەتىن جابايى قىلمىس - مەملەكەت باسشىسى
قىزىلوردا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ ءاربىر ازاماتى زاڭ تالاپتارىن بۇلجىتپاي ورىنداۋى ءتيىس. بۇل تۋرالى ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- قىز الىپ قاشۋ - ادام ۇرلاۋ دەگەن ءسوز. بۇل - ۇلتىمىزدىڭ بەدەلىنە نۇقسان كەلتىرەتىن ورەسكەل جابايى قىلمىس. مۇنداي قاتىگەزدىككە ەشقاشان جول بەرۋگە بولمايدى. جىل وتكەن سايىن حالىقتىڭ سانا-سەزىمى ءوسىپ، قوعامدا ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىك ارتىپ كەلەدى. زاڭنامالىق وزگەرىستەر دە سوعان ساي بولۋى وتە ماڭىزدى. زاڭ مەن ءتارتىپ - بارىنە ورتاق، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسى ورايدا پرەزيدەنت ەلىمىزدىڭ ءاربىر ازاماتى زاڭ تالاپتارىن بۇلجىتپاي ورىنداۋى ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت شىمكەنتتە بويجەتكەننىڭ ولىمىنە قاتىستى باس پروكۋراتۋراعا تاپسىرما بەردى.