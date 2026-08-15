قىتايدىڭ اۆتوموبيل ەكسپورتى ەكىنشى اي قاتارىنان 1 ميلليوننان استى
استانا. KAZINFORM - شىلدە ايىندا قىتايدىڭ اۆتوموبيل ەكسپورتى ەكىنشى اي قاتارىنان 1 ميلليوننان استى، دەپ حابارلايدى China Daily.
قىتايدىڭ شىلدە ايىنداعى ەكسپورتى 1,043 ميلليون كولىكتى قۇرادى، بۇل ماۋسىم ايىمەن سالىستىرعاندا %0,6- عا جانە وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %81,3- عا ارتىق.
جاڭا ەنەرگيامەن جۇمىس ىستەيتىن كولىكتەر ءوسىمنىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشى. شىلدە ايىندا ولاردىڭ ەكسپورتى 553000 - عا جەتتى، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %145,5- عا ارتىق. بۇل سەگمەنت ەكىنشى اي قاتارىنان ەلدىڭ جالپى اۆتوموبيل ەكسپورتىنىڭ جارتىسىنان استامىن قۇرادى.
قىتاي اۆتوموبيل وندىرۋشىلەرى قاۋىمداستىعى باس حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى چەن شيحۋا ىشكى سۇرانىستىڭ السىزدىگى كەزىندە ەكسپورت ءوسىمنىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشىنە جانە قىتايدىڭ اۆتوموبيل ونەركاسىبىن تۇراقتاندىرۋدىڭ نەگىزگى فاكتورىنا اينالعانىن اتاپ ءوتتى.
نەگىزگى ەكسپورت باعىتتارى «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» باستاماسىنا قاتىسۋشى ەلدەردىڭ نارىقتارى. بۇل ەلدەرگە ەكسپورتتىڭ فيزيكالىق كولەمى جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا %48,1- عا ءوسىپ، 3,381 ميلليون كولىككە جەتتى.
بۇعان دەيىن قىتايدىڭ ەلەكتر كولىكتەرىنىڭ ەكسپورتى %120- عا ارتقانىن حابارلادىق.