قىتايمەن جۇك اعىنى ارتتى: ۇكىمەت وتكىزۋ پۋنكتتەرىنىڭ جۇمىسىن كەڭەيتۋ ماسەلەسىن تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - ۆيتسە-پرەمەر - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين شەكارا ماڭىنداعى اۆتوجول پۋنكتتەرى جۇمىسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماسەلەسى جونىندە كەڭەس وتكىزدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستان - قىتاي باعىتىنداعى اۆتوكولىكتەردىڭ جۇك اعىنى قارقىندى ءوسىپ جاتىر. مىسالى، 2022 -جىلى ق ح ر- مەن شەكارادان 639,6 مىڭ كولىك وتسە، ال 2025 -جىلى 1,68 ميلليون كولىك وتكەن. وسىلايشا، ءۇش جىل ىشىندە كورسەتكىش 2,5 ەسەدەن اسا ءوستى. قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ەكىجاقتى تاۋار اينالىمىن جىلىنا $100 ميللياردقا جەتكىزۋ مىندەتىن ەسكەرسەك، شەكارالىق ينفراقۇرىلىمعا جۇكتەمە ءالى دە وسەدى.
قازاقستان قارجى مينيسترلىگى وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋ شارالارى كەشەنىن ۇسىنىپ وتىر. ونىڭ نەگىزگىسى - وتكىزۋ پۋنكتتەرىنىڭ جۇمىس ۋاقىتىن قىتاي تاراپىمەن ۇيلەستىرۋ.
بۇعان دەيىن قولدانىستاعى ەكىجاقتى ۋاعدالاستىققا سايكەس، قازاقستان - قىتاي شەكاراسىنداعى وتكىزۋ پۋنكتتەرى قىسقارتىلعان جۇمىس رەجيمى بويىنشا، ساعات 8:00-دەن 12:00-گە دەيىن جانە 13:00-دەن 17:00-گە دەيىن جۇمىس ىستەيتىن. وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋ ماقساتىندا كەزەڭ- كەزەڭمەن جۇمىس رەجيمى ۇزارتىلىپ، قحر شەكاراسىنداعى بارلىق قازاقستاندىق اۆتوموبيل وتكىزۋ پۋنكتى ساعات 07:00-19:00 ارالىعىنداعى 12 ساعاتتىق رەجيمگە اۋىستىرىلدى. «نۇر جولى» ەڭ ءىرى وتكىزۋ پۋنكتىنىڭ ءبىرى پيلوتتىق رەجيمدە تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەپ جاتىر.
بۇل رەتتە قازاقستاندىق پۋنكتتەردىڭ جۇمىس رەجيمى 19:00-گە دەيىن ۇزارعانمەن، قىتاي تاراپى جۇمىستى 16:00-دە اياقتايدى. ۋاقىت ايىرماشىلىعى دايىن ينفراقۇرىلىمدى پايدالانۋدى شەكتەگەن. الدىن الا باعالاۋ بويىنشا، ەكى جاقتان دا سايكەس كەلەتىن جۇمىس ۋاقىتىن ۇزارتۋ وتكىزۋ قابىلەتىن كەمىندە %20- عا ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
وسىعان قوسا، وتكىزۋ پۋنكتتەرىنىڭ اۋماعىنان تىس ىلەسپە وپەراتسيالاردى شىعارۋ مودەلى جۇزەگە اسىرىلادى. جۇك راسىمدەۋ، بروكەرلىك جانە وزگە دە راسىمدەر، ادەتتە، مەملەكەتتىك شەكارادان 1-10 شاقىرىم راديۋستا ورنالاسقان ساۋدا- لوگيستيكالىق ورتالىقتار مەن ۋاقىتشا ساقتاۋ قويمالارىنا كوشىرىلەدى. بۇل وتكىزۋ پۋنكتتەرىندە تەك باقىلاۋ فۋنكتسياسىن عانا ورىنداپ، اۆتوكولىك قۇرالىنىڭ شەكارالىق- كەدەندىك باقىلاۋ ايماعىندا بولۋ ۋاقىتىن قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇگىنگى تاڭدا بۇل مودەل قازاقستان- قىتاي باعىتىنداعى «نۇر جولى»، «الاكول»، «باقتى»، «قالجات» وتكىزۋ پۋنكتىندە، سونداي- اق وزبەكستانمەن شەكاراداعى «ب. قونىسبايەۆا»، «قازىعۇرت» جانە «اتامەكەن» پۋنكتتەرىندە تولىعىمەن ەنگىزىلگەن. كەزەڭ- كەزەڭمەن جۇزەگە اسىرۋ ەاەو سىرتقى شەكاراسىنداعى باسقا دا اۆتوموبيل وتكىزۋ پۋنكتتەرىندە جالعاسىپ جاتىر.
قازىرگى ۋاقىتتا ق ح ر شەكاراسىندا «نۇر جولى»، «الاكول» جانە «قالجات» وتكىزۋ پۋنكتى باعىتىندا ءۇش كولىكتىك- لوگيستيكالىق ورتالىق جۇمىس ىستەيدى. «نۇر جولى» ماڭىندا ءىرى اۆتوكولىككە ارنالعان مامانداندىرىلعان ۋاقىتشا ساقتاۋ قويماسى پايدالانۋعا بەرىلدى. «ب. قونىسبايەۆا»، «باقتى»، «قازىعۇرت» جانە «اتامەكەن» پۋنكتى باعىتىندا جاڭا نىساندار (ۋسق جانە كلو) ەنگىزىلدى.
سونداي- اق كەڭەس بارىسىندا قاشىقتاعى اۆتووتكىزۋ پۋنكتتەرىن تۇراقتى ەلەكتر ەنەرگياسى كوزىمەن، ينتەرنەتپەن جانە وزگە دە قاجەتتى ينفراقۇرىلىممەن جابدىقتاپ، وتكىزۋ قابىلەتىن ودان ءارى ارتتىرۋ ماسەلەسى قارالدى. باقتى - اياگوز تەمىر جولىنىڭ قۇرىلىسىنا قاتىستى اباي وبلىسىنداعى جۇمىستى ۇيلەستىرۋ دە تالقىلاندى.
كەڭەس سوڭىندا قىتايلىق تاراپپەن وتكىزۋ پۋنكتتەرىنىڭ جۇمىس ۋاقىتىن ۇزارتۋ مەن ۇندەستىرۋ ماسەلەسى بويىنشا كەلىسسوزدى جالعاستىرىپ، شەكارا ماڭىنداعى جول باعىتتارىن ينفراقۇرىلىمدىق جاڭعىرتۋدى جەدەلدەتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.
ايتا كەتەيىك، 2025 -جىلى قىتاي مەن قازاقستان اراسىنداعى كولىك- لوگيستيكا سالاسىنداعى نەگىزگى ىنتىماقتاستىق جوبالارى قارقىندى ىسكە اسىرىلىپ، مۋلتيمودالدى تاسىمالدارعا ارنالعان جاڭا ەۋرازيالىق قۇرلىق- تەڭىز ءدالىزىن قالىپتاستىرۋعا تىڭ سەرپىن بەردى.