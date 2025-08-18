قىتايلىق توتىقۇس گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ حىنان پروۆينتسياسىندا شياوگۋي اتتى توتىقۇس تۇستەردى اجىراتۋ بويىنشا الەمدىك رەكورد ورناتىپ، گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى، دەپ حابارلايدى Guinness World Records.
سىناق كەزىندە زەرەك قۇستىڭ الدىنا 10 پلاستيك ىدىس پەن سايكەس ءتۇستى 10 سابان شار قويىلدى. مىندەت - ءار شاردى ءوزىنىڭ تۇسىنە سايكەس كەلەتىن ىدىسقا سالۋ بولاتىن.
شارلارلىڭ رەتى ادەيى ارالاستىرىلىپ، تاپسىرما قيىنداعانىمەن، توتىقۇس بىرتىندەپ ءار شاردى الىپ، دۇرىس كونتەينەرگە جەتكىزدى. اسىرەسە، شياوگۋي ەكى ءبىر-بىرىنە جاقىن قىزعىلت ءتۇستى اجىراتا العان ءسات كورگەندەردى تاڭعالدىردى.
ناتيجەسىندە ەرەكشە ءۇي جانۋارى قوجايىنى چين فەننىڭ باسشىلىعىمەن 10 ءتۇرلى ءتۇستى دۇرىس رەتپەن اجىراتىپ، زاتتاردى نەبارى 33,50 سەكۋندتا ورنالاستىردى.
چين فەننىڭ ايتۋىنشا، ول توتىقۇستى العاش رەت 2020 -جىلى، بالاپان كەزىندە قولعا الىپ، قولمەن تاماقتاندىرعان. سول ۋاقىتتان بەرى ەكەۋىنىڭ اراسىندا بەرىك بايلانىس ورناعان. قوجايىن قۇستىڭ ويىنشىقتارعا، اسىرەسە ءتۇرلى ءتۇستى شارلارعا قىزىعۋشىلىعىن بايقاپ، ونى تۇستەردى اجىراتۋعا جانە زاتتاردى سۇرىپتاۋعا ۇيرەتە باستاعان.
ايتا كەتەلىك قىتاي العاش رەت جاساندى جاتىرى بار روبوتتى تانىستىرعان ەدى.
اۆتور
نازىم بولەسوۆا