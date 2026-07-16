قىتايلىق سەرىكتەستەرىمىزبەن ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتا تۇسۋگە مۇددەلىمىز - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ جاھاندىق عىلىم مەن يننوۆاتسيا ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى سانالاتىن شانحاي قالاسىنداعى دۇنيەجۇزىلىك جاساندى ينتەللەكت كونفەرەنتسياسى قارساڭىندا باس قوسۋدىڭ سيمۆولدىق ءمانى زور ەكەنىن ايتتى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
سونىمەن قاتار قاتىسۋشىلارعا قازاقستاننىڭ سيفرلىق ترانسفورماتسيانىڭ باسىمدىقتارىن تانىستىرىپ، تەحنولوگيالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزگى باعىتتارىنا توقتالدى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان جاساندى ينتەللەكتىنى بولاشاق ەكونوميكالىق ءوسىمنىڭ باستى فاكتورلارىنىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرادى، سونداي-اق حالىقارالىق ينۆەستورلاردى تارتۋ ءۇشىن زاماناۋي سيفرلىق ينفراقۇرىلىم جاساقتاۋدا.
- ەكىباستۇز قالاسىنداعى Data Center Valley جوباسىنا ەرەكشە توقتالعىم كەلەدى. بۇل - ەلىمىزدىڭ بىرەگەي ستراتەگيالىق باستاماسى. اتالعان جوبا قازاقستان مەن بۇكىل ورتالىق ازيا سيفرلىق ينفراقۇرىلىمىنىڭ نەگىزگى تىرەگى بولادى دەپ سانايمىز. باستى ماقسات - دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارىن، بۇلتتى سەرۆيستەردى جانە جاساندى ينتەللەكت ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا ارنالعان حالىقارالىق دەڭگەيدەگى پلاتفورما قالىپتاستىرۋ. ينۆەستورلارعا تولىق جابدىقتالعان الاڭدار، زاماناۋي ينفراقۇرىلىم ۇسىنىلادى. ولار تۇراقتى ەلەكتر قۋاتىن پايدالانىپ، ارنايى ينۆەستيتسيالىق رەجيم اياسىندا جۇمىس ىستەي الادى. الايدا، وسى باعىتتاعى اۋقىمدى شارۋا دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارىن سالۋمەن شەكتەلمەيدى. ءبىز ءبىرتۇتاس يننوۆاتسيالىق ەكوجۇيە قالىپتاستىرۋدى كوزدەپ وتىرمىز. سول ارقىلى سۋپەركومپيۋتەردىڭ قۋاتى، جاساندى ينتەللەكت زەرتحانالارى، عىلىمي-زەرتتەۋ ۇيىمدارى، ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى، ستارتاپتار مەن ەكسپورتقا باعىتتالعان سيفرلىق قىزمەتتەر ءبىر ارناعا توعىسادى. ءبىز قىتايلىق سەرىكتەستەرىمىزبەن ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتا تۇسۋگە مۇددەلىمىز،-دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ قىتايدىڭ جەتەكشى كومپانيالارى باسشىلارىمەن كەزدەستى.