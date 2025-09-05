قىتايلىق سەرىكتەستەرمەن مۇناي-گاز سالاسىندا كوپتەگەن جوبا جۇزەگە اسىرىپ جاتىرمىز - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ سوڭعى جىلدارى مەملەكەت ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى سالاسىنا شەتەل ينۆەستيتسياسىن جۇيەلى تۇردە تارتۋ جۇمىسىنا ەرەكشە نازار اۋدارىپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
- وسى رەتتە جاقىندا وتكەن قىتايعا ساپارىمدى اتاپ وتكىم كەلەدى. بۇل ساپار شىن مانىندە وتە جەمىستى بولدى. ەكى ەلدىڭ اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىككە مىقتى ءارى تىڭ سەرپىن بەردى. ەكىجاقتى كەلىسسوزدەردىڭ كۇن ءتارتىبى اۋقىمدى جانە ەڭ باستىسى قازاقستاننىڭ ۇلتتىق مۇددەلەرىنە، ەڭ الدىمەن، ەكونوميكا سالاسىنداعى مۇددەلەرىنە تىكەلەي بايلانىستى بولدى. قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭمەن اڭگىمەلەسۋ كەزىندە ماڭگىلىك دوستىق پەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك رۋحىنداعى جان-جاقتى ىنتىماقتاستىققا ەرەكشە ءمان بەرىلدى. قازاق-قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ كەزەكتى وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جالپى سوماسى 15 ميلليارد دوللار بولاتىن جەتپىستەن استام كوممەرتسيالىق قۇجاتقا قول قويىلدى. قىتايلىق سەرىكتەستەرمەن بىرگە مۇناي- گاز سالاسىندا كوپتەگەن جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. سونداي-اق ستراتەگيالىق سيپاتتاعى جاڭا جوبالار جوسپارلانعان. ونىڭ ىشىندە اقتوبە وبلىسىندا كارباميد شىعاراتىن گاز- حيميا كەشەنىنىڭ قۇرىلىسى جونىندە cnpc كومپانياسىمەن جاسالعان كەلىسىمدى ەرەكشە اتاپ وتكىم كەلەدى. جوبا قۇنى 1 ميلليارد دوللاردان اسادى.اتىراۋ وبلىسىندا ەتان جانە پروپان تاسىمالداۋعا ارنالعان ماگيسترالدى قۇبىر قۇرىلىسىن قارجىلاندىرۋ بويىنشا قىتاي دامۋ بانكىمەن جاسالعان ۋاعدالاستىقتىڭ دا ماڭىزى زور. كەلىسىمنىڭ جالپى سوماسى - 530 ميلليون دوللارعا جۋىق. ءبىز بارلىق حالىقارالىق ينۆەستورلارمەن ىقپالداستىقتى تەرەڭدەتۋگە ءاردايىم باسا ءمان بەرەمىز. مۇناي- گاز سالاسىندا امەريكالىق، رەسەيلىك، ەۋروپالىق جانە قىتايلىق كورپوراتسيالارمەن كوپ جىلدار بويى جالعاسىپ كەلە جاتقان سەرىكتەستىك - سونىڭ ايقىن دالەلى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
