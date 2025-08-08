قىتايلىق قانداس پاريجدە «قىز جىبەك» اتاۋىمەن ءيىسسۋ شىعاردى
استانا. KAZINFORM - وتانداسىمىز نۇرجان تولەگەن فرانسيا استاناسى پاريجدە ليۋكس ساناتتاعى پارفيۋم جاساپ، ساتىلىمعا شىعاردى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا ءمالىم ەتتى.
- بۇگىن فرانسيادا تۇراتىن ەتنيكالىق قازاق نۇرجان تولەگەنمەن كەزدەستىم. قىتايدىڭ ىلە وڭىرىندە تۋىپ-وسكەن نۇرجان بۇگىندە پاريجدە تۇرادى. قازاق رۋحانياتىنا ىقىلاسى ەرەكشە ازامات جاقىندا جاڭا ءبىر جوبانى قولعا الىپ، «قىز جىبەك» اتتى ءيىسسۋ شىعارعان. «Kiz Jibek» دەپ اتالاتىن بۇل ليۋكس ساناتتاعى پارفيۋم فرانسيا استاناسىنىڭ نارىعىنا Tolegen Paris برەندىمەن شىقتى، - دەپ جازدى ايدا بالايەۆا Facebook پاراقشاسىندا.
ءمينيستردىڭ مالىمدەۋىنشە، ءيىسسۋ قۇتىسى قازاقى ويۋمەن ورنەكتەلىپ، ليريكالىق جىرمەن كوركەمدەلگەن.
- نۇرجان تولەگەن بۇل ءاتىر 17- عاسىرداعى قازاق دالاسىنىڭ «قىز جىبەك» ليريكالىق جىرىن قايتا جاڭعىرتاتىنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. ونىڭ وسىدان بىرنەشە جىل بۇرىن قازاقستانعا جاساعان ساپارى ءومىرىن تۇبەگەيلى وزگەرتكەن ەكەن. سونىڭ اسەرىنەن پايدا بولعان بۇل برەند - شىعىس پەن باتىستى بايلانىستىراتىن جاڭا كوپىر ىسپەتتى. وسىنداي كرەاتيۆتى، باستاماشىل ءارى وتانشىل جاستاردى قولداۋعا شاقىرامىن. بۇل ءبارىمىزدىڭ ورتاق مىندەت، - دەيدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
سونداي-اق مينيستر وتانداسىمىزدىڭ ىسىنە تابىس تىلەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، بىلتىر ەلىمىزدە وتاندىق جاڭا ءيىسسۋ جاساپ شىعارىلعانى تۋرالى جازعان ەدىك.
اۆتور
داۋلەت ىزتىلەۋ