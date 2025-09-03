قىتايلىق عالىمدار عارىشقا ارنالعان كىر جۋعىش ماشينا جاساپ شىعاردى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا زەرتتەۋشىلەر عارىشكەرلەرگە ارنالعان شاعىن كىر جۋعىش ماشينا جاساپ شىعاردى. سالماعى 12 كەلى قۇرىلعى كيىمدى ءبىر سيكلدە نەبارى 400 م ل سۋ جۇمساپ، ۋلترامايدا تۇمان مەن وزوننىڭ كومەگىمەن تازارتادى، دەپ حابارلايدى South China Morning Post.
Chinese Journal of Space Science جۋرنالىنىڭ مالىمەتىنشە، تەحنولوگيا «تيانگۋن» وربيتالىق ستانسياسى مەن بولاشاق اي بازالارىنا جەتكىزىلەتىن كيىم كولەمىن %60- دان استام كولەمدە قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. 15 جىلدىق ميسسياداعى ءۇش ادامنان تۇراتىن ەكيپاج ءۇشىن بۇل - 3,3 توننادان استام كيىم.
وسى ۋاقىتقا دەيىن عارىشكەرلەردىڭ وربيتادا كيىمدەرىن جۋۋعا مۇمكىندىگى بولماعان. ولار كيىمىن جاعىمسىز ءيىس پايدا بولعانشا كيىپ ءجۇردى، سودان كەيىن ونى جەر اتموسفەراسىندا ورتەنىپ كەتكەن جۇك كاپسۋلاسىنا تاستاپ كەلدى.
- اي مەن مارسقا بولاشاق ۇزاق مەرزىمدى ميسسيالاردى ەسكەرە وتىرىپ، بورتتىق كىر جۋۋ تەحنولوگياسىن دامىتۋ جەردەن كەلەتىن جەتكىزىلىم جۇكتەمەسىن ازايتۋدىڭ كىلتى بولادى، - دەپ اتاپ ءوتتى زەرتتەۋ اۆتورلارى.
ماشينا كەم دەگەندە بەس جىل جۇمىس ىستەۋگە ارنالعان جانە ميكروگراۆيتاتسيانىڭ ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرەدى. ول ماتالاردى حيميالىق زاتتارسىز زارارسىزداندىرادى جانە ىلعال مەن گازدىڭ كەمۋىنە جول بەرمەيدى. كەلەسى كەزەڭ - جۇمىس پروتوتيپىن قۇرۋ جانە قۇرىلعى تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ.
بۇعان دەيىن قىتايلىق استروناۆتتار العاش رەت ج ي اسسيستەنت كومەگىنە جۇگىنگەنىن جازعان بولاتىنبىز.