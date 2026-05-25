قىتايلىق ازامات ءومىرىنىڭ ءبىر جىلىن عارىشتا جالعىز وتكىزەدى
استانا. قازاقپارات - قىتاي تايكوناۆتى ءبىر جىل بويى عارىشتا جالعىز ءومىر سۇرەدى. وسىلايشا عالىمدار ادامزات بالاسىنىڭ عارىش جاعدايىنا بەيىمدەلۋ شەگىن انىقتاپ، اعزاداعى وزگەرىستەردى كەشەندى تۇردە زەرتتەيدى.
بۇدان بولەك جۇزدەن استام عىلىمي جۇمىستار جوسپارلانعان. ونىڭ ىشىندە ۇرىق جانە سيرەك جەر مەتالدارىنىڭ قورىتپالارىنا قاتىستى تاجىريبەلەر دە قامتىلعان. جوبا «شەنجوۋ-23» ميسسياسى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلادى. ەكيپاج مۇشەلەرىنىڭ قايسىسى بۇل تاپسىرماعا تاعايىندالاتىنى ازىرگە بەلگىسىز.
24.kz