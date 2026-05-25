قىتايلار بەنزيننىڭ جاڭا ءتۇرىن شىعاردى
استانا. قازاقپارات - قىتايلار بەنزيننىڭ جاڭا ءتۇرىن شىعاردى. «Aipao103» ماركالى وتىن جوعارى قىسىمدى ءارى ەكستريمالدى دەڭگەيدە جۇمىس ىستەيتىن قوزعالتقىشتارعا ارنالعان.
نەگىزىنەن جارىس كولىكتەرىنە قولدانىلادى. جانارماي قۇرامىندا نارىقتاعى ا ي 98 ماركاسىنا قاراعاندا وكتان 5 بىرلىككە كوپ. ەرەكشەلىگى تەز بۋلانىپ تولىق جانادى. قىتاي بۇعان دەيىن يمپورتتىق وتىنعا تاۋەلدى بولىپ كەلگەن.
عالىمداردىڭ تىڭ جاڭالىققا قول جەتكىزۋىنە وسى ۇزاق جىلعى ماسەلە تۇرتكى بولدى. وتىننىڭ جاڭا ءتۇرى تاكلاماكان-2026 حالىقارالىق راللي كەزىندە سىناقتان ءوتتى.
لي جۋڭدان، Sinopec كومپانياسى جانىنداعى جاڭا ماتەريالداردى زەرتتەۋ ينستيتۋتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى:
- بۇل مۇناي-حيميا تەحنولوگياسىنداعى ۇلكەن جەتىستىك. جانارمايدىڭ ەرەكشەلىگى قۇرامىندا وكتان بىرلىگى كوپ بولسا دا كولىك قوزعالتقىشىنا زيان كەلتىرمەيدى. كۇكىرت مولشەرى تومەن. قورعاسىن مەن مارگانەتس قوسپالارى قولدانىلمايدى. قازىر بۇعان الەمدىك نارىقتا قىزىعۋشىلىق تۋىپ وتىر.
24.kz