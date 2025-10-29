قىتايدىڭ چيپ ەكسپورتىنا ەنگىزگەن شەكتەۋلەرى قازاقستانعا اسەر ەتپەيدى
استانا. قازاقپارات - قىتايدىڭ Nexperia كومپانياسى چيپتەرىن ەكسپورتتاۋعا ەنگىزگەن شەكتەۋلەرى قازاقستاننىڭ اۆتوكولىك وندىرىسىنە اسەر ەتپەيدى.
بۇل جايلى اۆتوموبيل نارىعىن باقىلاۋ جانە تالداۋ اگەنتتىگىنىڭ ديرەكتورى ارتۋر ميسكاريان مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىز تەمىر تۇلپارلارعا قاجەتتى قوسالقى بولشەكتەردى كورەيا، قىتاي، جاپونيا جانە ەۋروپا ەلدەرىنەن يمپورتتايدى.
كولىكتىڭ ەلەكترونيكا جۇيەسىندە، قوزعالتقىش پەن باسقارۋ بلوگىندا، قاۋىپسىزدىك جاستىقشالارىندا جانە مۋلتيمەديالىق جۇيەلەرىندە قولدانىلاتىن ميكروچيپتەر سول بولشەكتەردىڭ وزىندە ورناتىلعان. ولار نەگىزىنەن تايۆان، وڭتۇستىك كورەيا، ا ق ش، سونداي-اق قىتاي مەن جاپونيادا وندىرىلەدى. بۇل ونىمدەرگە دەگەن سۇرانىس جىل سايىن ارتىپ وتىر. بۇرىن قاراپايىم اۆتوكولىك جاساۋعا شامامەن 500 چيپ قاجەت بولسا، قازىر ەلەكتروندى جۇيەلەردىڭ كوبەيۋىنە بايلانىستى ولاردىڭ سانى 4 ەسە ارتقان.
ەسكە سالا كەتەيىك، Nexperia كومپانياسىنا قويىلعان شەكتەۋلەرگە بايلانىستى ءتۇرلى الەمدىك وندىرۋشىلەرگە قوسالقى بولشەكتەر جەتكىزۋ ۋاقىتشا توقتاتىلعان. سول سەبەپتى Nissan ،Mitsubishi ،Honda جانە Volkswagen كومپانيالارى وندىرىستە قيىندىقتار تۋىنداۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.
ارتۋر ميسكاريان، اۆتوموبيل نارىعىن باقىلاۋ جانە تالداۋ اگەنتتىگىنىڭ ديرەكتورى:
- ەگەر قازاقستانعا ءونىم جەتكىزۋ تۋرالى Nexperia كومپانياسىنا بايلانىستى جاعداي تۇرعىسىنان ايتاتىن بولساق، مۇندا ءبىر جايتتى ءتۇسىنۋ كەرەك. Nexperia مەن نيدەرلاند بيلىگى جانە ا ق ش اراسىنداعى بۇل داۋ ەڭ الدىمەن ەۋروپا مەن امەريكا نارىعىنا تەحنيكا شىعاراتىن كومپانيالارعا قاتىستى. ال قىتايدا وندىرىلەتىن جانە سول جاقتان الەمنىڭ ءتۇرلى ەلدەرىنە ەكسپورتتالاتىن اۆتوكولىكتەرگە بۇل شەكتەۋلەردىڭ اسەرى بولمايدى. سوندىقتان بۇل باعىتتا ەشقانداي كەدەرگى بولماۋى كەرەك. ال ەۋروپا مەن ا ق ش- تا جۇمىس ىستەيتىن جانە وسى ايماقتارعا اۆتوكولىك جەتكىزۋمەن اينالىساتىن كومپانيالارعا كەلسەك، ولاردا قاجەتتى بولشەكتەردى جەتكىزۋ ۋاقىتى كەشىگۋى نەمەسە ءتىپتى تاپشىلىق تۋىنداۋى مۇمكىن.
24.kz