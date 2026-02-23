21:30, 23 - اقپان 2026 | GMT +5
قىتايدىڭ قازاقتار تۇراتىن ايماعىندا اقتۇتەك بوران سوقتى
استانا. قازاقپارات - قىتايدىڭ قازاقتار تۇراتىن ايماعىندا اقتۇتەك بوران سوعىپ جولدار جابىلدى. باركول اۆتونومدىق ۋەزدىندە قالىڭ قار جاۋىپ جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 28 مەترگە دەيىن جەتكەن.
ءدال وسىنداي جاعداي ىشكى موڭعوليا ايماعىندا دا تىركەلدى. اۆتوكولىكتەر جولدا قالىپ ورىستەگى وتار-وتار قوي تابىلماي جاتىر. كەيىنگى ەكى كۇندە قۇتقارۋ قىزمەتىنە ءىس-ءتۇسسىز كەتكەن ادامدار تۋرالى حابارلاما جيىلەدى. جەرگىلىكتى جەردە توتەنشە جاعداي جاريالانعان. قۇتقارۋ شارالارىنا پوليتسەيلەردەن بولەك شەكاراشىلار دا تارتىلدى.
24.kz