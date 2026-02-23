ق ز
    قىتايدىڭ قازاقتار تۇراتىن ايماعىندا اقتۇتەك بوران سوقتى

    استانا. قازاقپارات - قىتايدىڭ قازاقتار تۇراتىن ايماعىندا اقتۇتەك بوران سوعىپ جولدار جابىلدى. باركول اۆتونومدىق ۋەزدىندە قالىڭ قار جاۋىپ جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 28 مەترگە دەيىن جەتكەن.

    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

     ءدال وسىنداي جاعداي ىشكى موڭعوليا ايماعىندا دا تىركەلدى. اۆتوكولىكتەر جولدا قالىپ ورىستەگى وتار-وتار قوي تابىلماي جاتىر. كەيىنگى ەكى كۇندە قۇتقارۋ قىزمەتىنە ءىس-ءتۇسسىز كەتكەن ادامدار تۋرالى حابارلاما جيىلەدى. جەرگىلىكتى جەردە توتەنشە جاعداي جاريالانعان. قۇتقارۋ شارالارىنا پوليتسەيلەردەن بولەك شەكاراشىلار دا تارتىلدى.

     24.kz 

