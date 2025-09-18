قىتايدىڭ نارات جايلاۋىنداعى پىشەنشىلەر ءشوپتى دروندارمەن تاسىپ ءجۇر
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ ىلە قازاق اۆتونوميالىق وبلىسىنىڭ نارات جايلاۋىندا كۇز باسىنداعى ءشوپ شابۋ ناۋقانىندا پىشەنشىلەر بۋما-بۋما پىشەندى قوراجايعا دروندارمەن تاسىمالداپ ءجۇر، دەپ جازادى قىتايلىق حالىق گازەتى.
وسىلايشا، ءداستۇرلى ماۋسىمدىق شارۋانى قازىر زاماناۋي تەحنيكالار اتقاراتىن بولعان. شابىندىقتا شالعى تارتىپ، ءشوپتى اتپەن سۇيرەپ جۇرگەن مالشىلاردى كورمەيسىڭ.
Beidou جوعارى دالدىكتەگى پوزيتسيالاۋ جۇيەسىمەن جابدىقتالعان بۇل دروندار ءوز مارشرۋتتارىن اۆتوماتتى تۇردە جوسپارلاي الادى. قۋاتىنا قاراي ءبىر ۋاقىتتا 50 ك گ، 70 ك گ جانە 100 ك گ ءشوپ بۋمالارىن ەركىن كوتەرىپ تاسيدى.
مالشىلار شابىلعان ءشوپتى بۋمالارعا شاقتاپ دايىندايدى. ال قالعان ءىستى دروندار اتقارادى. دروندار رادار ارقىلى جەر جاعدايىن انىقتاپ، كەدەرگىلەردى ەڭسەرىپ، ءشوپ بۋمالارىن الدىن الا بەلگىلەنگەن مارشرۋت بويىنشا تاسي بەرەدى. مالشىلار قولىندا سمارت تەرمينالى بار ەكراندى تۇرتسە جەتكىلىكتى، قاشىقتاعى ۇشاتىن جابدىق اۆتوماتتى تۇردە ىسكە قوسىلادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندىق فيلم قىتايداعى بايقاۋدا «ۇزدىك وپەراتورلىق جۇمىس نوميناتسياسىن» جەڭىپ العانى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.